مطروح ترفع حالة الطوارئ استعدادا لسقوط أمطار غزيرة والطقس السيئ

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استعداد مطروح لموجة الطقس السيئ، واتخاذ جميع الأجهزة المعنية إجراءاتها، ورفع درجة الاستعداد، بجميع مراكز ومدن المحافظة الثمانية، لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية خلال الأيام المقبلة، والعمل على الجاهزية التامة.

وكلف محافظ مطروح، اليوم، رؤساء المراكز بالمحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء والحماية المدنية، وجميع الجهات المعنية، بضرورة رفع حالة الطوارئ، وإتخاذ جميع التدابير الاحترازية، والإفادة لحظة بلحظة بجاهزية المعدات والأفراد من حيث مراجعة تطهير مخرات السيول على أرض الواقع، وشنايش صرف مياه الأمطار مع عدم وجود أى عوائق بها وإتخاذ الإجراءات اللازمة، للتأكد من عملها بكفاءة.

ووجه بإعداد وتجهيز سيارات الكسح المخصصة لشفط تجمعات المياه، وسيارات الحماية المدنية، وتمهيد وصولها إلى الأماكن المتوقعة لتجمعات مياه الأمطار في حالة سقوط أمطار غزيرة، ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية والطريق الدولى الساحلى للتأكد من تطهيرها لتصريف مياه الأمطار، كما تابع مراجعة محولات الكهرباء وتغطية جميع الكابلات الكهربية وتأمين التيار الكهربائي، حرصا على سلامة المواطنين.

وأشار محافظ مطروح، إلى أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أي آثار من الممكن أن تنتج عن الأحوال الجوية المتوقعة.

وأكد على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بنطاق المحافظة مع المتابعة الدورية على مدار الساعة خلال فترة عدم الاستقرار، واتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري، مع أي حادث طارئ.

جدير بالذكر، أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت في بيان لها من توقعات بتقلبات جوية وحالة من عدم الإستقرار وسيول محتملة بعدد من المحافظات منتصف الأسبوع الجارى.