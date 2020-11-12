أمطار رعدية غزيرة تضرب مدينة السلوم بمطروح

شهدت مدينة السلوم الحدودية، اليوم، أمطار رعدية غزيرة في جميع الأحياء والكورنيش والعزب، وقريتي بقبق وأبوزريبة، التابعين لمركز السلوم.

وتهطل الأمطار الشديدة على وادى عقرب بمدينة السلوم، قادمة من أعلى هضبة السلوم إلى وسط المدينة، متجهة إلى البحر على الساحل، وخلت شوارع المدينة من المواطنين تماما.

وأعلنت محافظة مطروح، بتوجيهات من المحافظ اللواء خالد شعيب، حالة الطوارىء على مستوى المحافظة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه الأمطار والسيول، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرفة عمليات بكل مجلس مدينة خاصة المدن الساحلية، مع تطهير مخرات السيول، واستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، في ظل موجة من الطقس السيىء التي تتعرض لها المحافظة خلال الأسبوع الجاري.