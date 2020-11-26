صور.. أمطار غزيرة بمطروح وفرق الطوارىء تسحب تراكمات المياه بالشوارع

شهدت مدينة مرسى مطروح والمدن الساحلية، اليوم، من مدينة الحمام شرقا حتى السلوم غربا، مرورا بمدن العلمين والعلمين الجديدة، والضبعة ورأس الحكمة، والنجيلة وسيدى براني وهضبة السلوم، أمطارا غزيرة، في ظل الغيوم التى تحاصر سماء المحافظة.

وتابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، استمرار جهود إزالة وسحب مياه الأمطار، مع ما تشهده المحافظة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة على عدة مناطق.

وواصل مركز ومدينة مرسي مطروح، بإشراف رضا جاب الله، رئيس مجلس المدينة، على مدار الليلة الماضية، جهود سحب مياه الأمطار داخل المدينة بالشوارع الرئيسية والجانبية، وعلى الطريق الدولي الساحلي "مطروح - الإسكندرية"، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

وفي مدينة الحمام، شدد رمضان الباجوري، نائب رئيس مجلس المدينة، على رفع مياه الأمطار من الطريق الدولي الساحلي، وطريق الملاحة، مع الدفع بـ3 سيارات، وعدد 2 موتور شفط وطرد، تابعين للحملة الميكانيكية، وتم الاستعانة بمعدات مرفق مياه الحمام بعدد 2 موتور شفط وطرد، وكذلك معدات تابعة لإدارة المطافي؛ حتي تكسح مياه الأمطار ويعاد فتح الطريق.

وقال العميد محمد فوزي، رئيس مدينة الضبعة: "سحبنا تجمعات مياه أمطار من الطريق الدولي الساحلي أمام عدد من القرى السياحية، باستخدام سيارة مكافحة السيول الجديدة، في ظل تواجد وتعاون رجال المرور من قيادة مرور سيدي عبدالرحمن، وتكثيف جهود مراجعة وصيانة أعمدة الكهرباء، وإنارة الكشافات بعدد من المناطق والقرى".

وأكد الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أنه جاري رفع تراكمات المياه من ميدان أبو طرام، وشارع المديرين وأمام فندق ريم علي الكورنيش، وبعدها من مناطق حديقة النصر والريفية وك "2، و3"، وسحب المياه من المناطق غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي، أو شنايش الصرف، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لإزالة أي تراكمات على الطريق الدولي الساحلي، بالتعاون مع مجالس المدن.