أبوالعلا: قانون «التجارب السريرية» يتيح تجربة اللقاحات على الأطفال

قال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، سيتم تجربتها من أجل الوقوف على نتائجه على الأطفال، بعد عدم التجربة عليهم، وزيادة بعض إصابات الأطفال بكورونا المستجد، لافتا إلى اللقاحات التي ظهرت في الوقت الحالي، أسرع اللقاحات في التاريخ، لأنه لم يتم تجربتها لمدة سنوات مثل باقي اللقاحات.

تجريب لقاح كورونا على الأطفال

وأضاف «أبوالعلا» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن أكسفورد البريطانية تحاول تجربة اللقاح على الشباب بعد تجربته على الفئات الأكبر سنا لأنهم الأكثر تأثرا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن قانون التجارب السريرية في مصر، تم إصداره منذ نحو 6 أشهر،وهذا القانون أتاح لتجربة على الأطفال، بشرط موافقة ولي الأمر.

وأوضح أن هناك أدوية يتم التوقف عن إعطاءها للأطفال، ولكن بعض الأمراض يتم تجربة الأطفال في التجارب السريرية، لكن بشرط إعطاء ولي الأمر الموافقة على إجراء هذه التجارب، ذاكرا أن بعض الأدوية يتم تجربتها على الأطفال الرضع، إذا كان لديهم مرض منذ الصغر، وحينها يوافق الأب من أجل الأمل في تحسين صحة طفله.

مجلس النواب يعطي للشيوخ الحق في الاستماع للنواب

وتابع عضو مجلس النواب: «مجلس النواب اليوم أنهى جلساته الساعة الرابعة عصرا، ووافقنا اليوم على القانون الخاص بإمكانية مجلس النواب استدعاء رئيس الوزراء أو الوزير أو رؤساء الهيئات، من أجل الاستماع لهم في الجلسات الخاصة بمجلس الشيوخ».