عاجل.. تعليم النواب تناقش قرارت «شوقي» حول الدراسة غدا

في أول رد فعل برلماني على قرارات وزير التربية والتعليم، حول مواعيد واجراء الامتحانات اليوم، تناقش لجنة التعليم بمجلس النواب في اجتماعها غدا، قرارات الوزير، وذلك خلال مناقشة بيان وزير التعليم أمام البرلمان، الذي كان مقررا مناقشته على جدول الأعمال باجتماع اللجنة غدا.

وقالت النائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن لجنة التعليم بالبرلمان، كان من المقرر أن تناقش غدا الاثنين، بيان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأشارت بكري إلى أن لجنة التعليم، ستناقش خلال ذلك، الاجراءات والقرارات التي اتخذها وزير التعليم، ومواعيد الامتحانات، وسبل إجرائها، مع التأكيد على سلامة الطلاب واجراء تقييمات حقيقية للجميع، مؤكدة أن اللجنة ستعرض توصياتها وملاحظاتهاعلى بيان وزير التعليم، في اجتماعها غدا.

وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم تفاصيل اجراء ومواعيد الامتحانات اليزم واكد وزير التعليم أنه لن توجد أبحاث لتقييم الطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، ولكن يتم تقييم الطلاب من خلال امتحان مجمع واحد لكل صف دراسى بداية من 27 فبراير الجارى، على أن يتم عقد امتحان أيضا كل شهر بواقع 3 امتحانات وهذه الامتحانات بدائل لامتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى، قائلا: سيؤدى الطالب 4 امتحانات أولها فى فبراير ثم مارس ثم إبريل ثم مايو، وتعقد بواقع امتحان واحد مجمع كل شهر".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه اليوم برئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم اليوم بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس، مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالى أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.