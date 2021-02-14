«إلغاء رحلات العمرة».. خبيرة مصرفية تكشف أسباب تراجع سعر الدولار

أكدت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية والاقتصادية، أن هناك الكثير من الأسباب، وراء تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، موضحة أن المتحكم الأساسي في تحديد سعر الدولار، هي مسألة الطلب والعرض، كاشفة أن الفترة الأخيرة، شهدت انتعاش الاقتصاد المصري بحوالي 23 مليار دولار، ناتجة عن الاستثمارات الأجنبية في «الأذون».

وأضافت «الدماطي»، خلال مداخلة هاتفية الأحد، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، السبب الثاني وراء تراجع الدولار، يتمثل في السندات خارج مصر، التي أدخلت للبلاد حوالي 3.7 مليار دولار، فضلا عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على الشريحة الثانية، الذي تم مراجعته مؤخرا، وساهم في إدخال 1.6 مليار دولار الخاصين بالشريحة الثانية.

وتابعت الخبيرة المصرفية: «كل دي فلوس وعملة صعبة داخلة جو البلد»، معللة سبب التراجع أيضاً إلى ما حدث خلال أزمة وباء كورونا العام الماضي، حين انخفض سعر برميل البترول بشكل غير عادي، لدرجة أنه وصل سعر البرميل حوالي 25 دولار، وبالتالي هذا ما تسبب في وفر غير عادي من الأموال التي تخصصها الدولة لاستيراد المنتجات البترولية التي تحتاجها، لافتا أن انخفاض سعر برميل البترول، وفر على الدولة حوالي 2.7 مليار دولار.

ولفت أن كل تلك الأسباب حين نضعها إلى جانب بعضها، نفهم لماذا يتراجع سعر الدولار الآن، مصرحة أن الأمر لا يتوقف على ذلك فقط، فما حدث من توقف لرحلات العمرة ورحلات السياحة الخارجية بسبب وباء كورونا، وتوفير دولارات هذه الرحلات، ساعد أيضا في توفر العملة الصعبة.

ونبهت أنه على مستوى العرض والطلب، نجد أن المعروض أصبح أكثر بكثير من السابق، في الوقت الذي قل فيه الطلب، وبالتالي انخفض الدولار إلى المستوى الذي جعل 8 بنوك تسجل سعر بيعه بـ15.55 جنيه مصري.