استقرار سعر الدولار عند مستوى 15.68 جنيه للبيع

في بداية تعاملات وعمل البنوك بالأسبوع صباح اليوم، شهد سعر صرف الدولار استقرار أمام الجنيه في البنوك المصرية، بالنظر إلى عطلة نهاية الأسبوع للبنوك الجمعة وأمس، حيث سجل سعر صرف الدولار للشراء 15.58 جنيه، كما سجل سعر البيع 15.68 جنيه.

وشهد سعر الصرف الدولار أمام الجنيه نهاية الأسبوع الماضي، حيث تراجع الدولار في سعر الصرف مقابل الجنيه بقيمة 3 قروش تقريبا، طبقا لبيانات البنك المركزي المصري عند مستوى 15.571 جنيه للشراء، و15.671 جنيه للبيع، مقابل 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيها للبيع حتي صباح الخميس الماضي.

وفقد الدولار منذ بداية شهر فبراير الجاري في السوق المالي أمام الجنيه من 5 إلى 10 قروش، بحسب بيانات رسمية المال والبنك المركزي المصري.

فى السياق، شهد سوق المال استقرار في أسعار الذهب، بنهاية تعاملات أمس السبت 12 فبراير الجاري، بمحلات المشغولات الذهبية، إذ لم تشهد أي تغيير، بعد أن سجلت تراجعًا في نهاية التعاملات أمس، بقيمة 7 جنيهات نهاية الأسبوع الماضي.

وشهد السوق خلال الفترة الماضية، تذبذبا في أسعار الذهب بين الارتفاع والانخفاض، تزامنًا مع تراجع الاقتصاد العالمي، متأثرًا بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ما أدى إلى انخفاض وارتفاع في سعر أعيرة الذهب بطرق متفاوتة.

أسعار الدولار في بعص البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

حيث سجل سعر صرف الدولار للشراء 15.58 جنيه، كما سجل سعر البيع 15.68 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.