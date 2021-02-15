كمامة وكحول وتباعد اجتماعي.. طرق الوقاية من كورونا داخل السوبر ماركت

يعتبر السوبر ماركت من أكثر الأماكن المغلقة، التي يتجمع بها أعداد كبيرة لشراء المواد الغذائية، خاصة في أوقات التخفيضات والعروض على بعض المنتجات، وفي ظل غياب شروط التباعد الاجتماعي، يتحول المكان إلى بؤرة صغيرة لفيروس كورونا، في حالة إصابة أحد الأفراد داخل المنطقة المتواجد بها السوبر ماركت، ما يجعله يصيب المنطقة بأكملها.

وكشفت دراسة قامت بها هيئة الصحة العامة في إنجلترا، أنه عندما يصاب الشخص بفيروس كورونا، يسأله تطبيق الاختبار والتتبع عن الأماكن التي زارها في آخر أسبوع له قبل الإصابة، وبعد استجواب مستخدمي التطبيق، أعلنت الهيئة أن 53% من المستجوبين ذهبوا إلى السوبر ماركت قبل إصابتهم إما للتسوق أو للعمل، ما يجعل السوبر ماركت ضمن الأماكن التي تشكل مصدرا لنقل عدوى فيروس كورونا، وفقا لما نشرته «سكاي نيوز عربية»، في تقرير نقلته عن صحيفة «ديلي ميل البريطانية».

عبدالوهاب: غياب التباعد الاجتماعي في السوبر ماركت يسبب كوارث

تساؤلات عديدة حول كيفية الحماية من التعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال التسوق في السوبر ماركت، أوضحتها الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية، قائلة إن إهمال أصحاب محلات الأغذية، من الممكن أن يتسبب في كوارث داخل القرى والمدن المجاورة لها، ويزيد من معدلات الإصابة بفيروس كورونا، من خلال عدم تطبيق شروط التباعد الاجتماعي، أو تحديد دخول أعداد معينة من الزبائن، ما يؤدي إلى توافد أعداد كبيرة من الزبائن إليها، دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

استشاري المناعة تناشد الجهات الرقابية باتخاذ إجراءات صارمة لحماية المواطنين

وأضافت عبدالوهاب لـ«الوطن»، أن الالتزام بشروط التباعد الاجتماعي، يقلل من نسب التعرض للإصابة خلال التسوق بالسوبر ماركت، موضحة أن هذه الشروط تتمثل في عدم خلع الكمامة، والبقاء على بعد مسافة متر ونصف عند التعامل مع أشخاص داخل السوبر ماركت، فضلا عن استعمال المطهرات قبل وبعد لمس أي شيء، مناشدة الجهات الرقابية بتكثيف الدوريات على السوبر ماركت، مع اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه من يخالف هذه القواعد، حتى لا يتسبب في تعريض حياة الآخرين للخطر والإصابة بالعدوى.

توقعات بزيادة أعداد مصابي كورونا بسبب المراكز التجارية

ولفتت استشاري التغذية، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ازدحاما شديدا بالمراكز التجارية والسوبر ماركت، بسبب دخول شهر رمضان الكريم، ما يؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة بالفيروس، مناشدة المواطنين بعدم التوافد على السوبر الماركت الذي لا يطبق شروط التباعد الاجتماعي، وإن كان يجري تخفيضات على المنتجات، لأنه يشكل خطرًا كبيرًا على صحته، مؤكدة أن المنتجات الغذائية المكشوفة من الممكن أن تمثل خطرًا على صحة المواطنين، لأنها تكون معرضة للهواء الملوث، موضحة أنه يجب عدم اصطحاب الأطفال للسوبر ماركت، لأنهم غير مدركين لشروط التباعد الاجتماعي.