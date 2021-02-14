نحو 197 ألفا جرى ترخيصها في 2020.. تقرير مفصل بعدد السيارات خلال العام

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، تقريرها السنوى عن عام 2020، ويشمل عدد المركبات الزيرو التي جرى التأمين عليها إجباريا، وتم ترخيصها فى 198 وحدة مرور بجمهورية مصر العربية، طبقًا للتقرير الصادر من «مؤسسة الأهرام».

وخلال العام 2020، تم استيعاب بالنسبة للسيارات الملاكى بجميع طرازاتها وأنواعها بلغت 196 ألف و689 سيارة كما استوعبت السوق 559 سيارة من طرازا 2018، و7 ألاف و999 سيارة من طراز 2019، و107 ألف و953 من موديل 2020 ، و80 ألف و178 سيارة من طراز 2021.

وخلال السطور التالية رصد لعدد السيارات التى تم التأمين عليها إجباريا وتم ترخيصها تفصيلًا خلال الشهور الـ12 من العام المنصرم 2020:

يناير

استوعبت السوق من السيارات الملاكى فى شهر يناير 12787سيارة من بينها 101 سيارة موديل 2018، و1550 سيارة موديل 2019 ، و11136 سيارة موديل 2020.

فبراير

أستوعبت السوق من السيارات فى شهر فبراير 16344 سيارة من بينها91 سيارة موديل 2018، و1214 سيارة موديل 2019، و15039 سيارة موديل 2020.

مارس

استوعبت السوق من السيارات فى شهرمارس 10780 سيارة من بينها 44 سيارة موديل 2018، و685 سيارة موديل 2019، و10050 سيارة موديل 2020، وسيارة واحدة موديل 2021.

أبريل

أستوعبت السوق من السيارات فى شهر إبريل 4719 سيارة من بينها 18 سيارة موديل 2018، و304 سيارة موديل 2019، و4397 سيارة موديل 2020.

مايو

استوعبت السوق من السيارات فى شهرمايو 14509 سيارة من 57 من موديل 2018 ، و720 سيارة من موديل 2019، و13732 سيارة موديل 2020.

يونيه

استوعبت السوق من السيارات فى شهر يونيه 14774 سيارة من بينها 78موديل 2018، و748 سيارة من موديل 2019، و13581 سيارة موديل 2020، و367 سيارة موديل 2021.

يوليو

استوعبت السوق من السيارات فى شهر يوليو 17695 سيارة من بينها 83 سيارة موديل 2018، و1021 سيارة موديل 2019، و14965 سيارة موديل 2020، و1626 سيارة موديل 2021.

أغسطس

استوعبت السوق من السيارات فى شهر أغسطس 17465 سيارة من بينها 87 سيارة موديل 2018، و647 سيارة موديل 2019، و10092 سيارة موديل 2020، و6639 سيارة موديل 2021.

سبتمبر

استوعبت السوق من السيارات فى شهر سبتمبر20623 سيارة من بينها 427 سيارة موديل 2019، و6874 سيارة موديل 2020، و13322 سيارة موديل 2021.

أكتوبر

أستوعبت السوق من السيارات فى شهر أكتوبر 20391 سيارة من بينها 253 سيارة موديل 2019، و3999 سيارة موديل 2020، و16139 سيارة موديل 2021.

نوفمبر

أستوعبت السوق من السيارات فى شهر نوفمبر 22635 سيارة من بينها 244 سيارة موديل 2019، و2580 سيارة موديل 2020، و9883 سيارة موديل 2021.

ديسمبر

استوعبت السوق من السيارات فى شهر ديسمبر 23967 من بينها 186 موديل 2019، و1580 سيارة موديل 2020، و22201 سيارة موديل 2021.