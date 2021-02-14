رئيس تطوير الثروة الحيوانية: مصر لديها اكتفاء ذاتي من الألبان

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه جرى تخصيص 134 مليون جنيه، لتطوير ورفع كفاءة 74 مركز لتجميع الألبان، الذي يعد المنفذ التسويقي لمنتجي الألبان، الذي يمتلكون نحو 60% من الثروة الحيوانية في مصر.

مصر لديها اكتفاء ذاتي من الألبان

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الألبان، وتستورد فقط اللبن البودرة، مبينا أن مصر تصدر الألبان إلى مختلف الدول العربية والأجنبية.

تنسيق بين وزارة الزراعة والإنتاج الحربي لتصنيع معدات

وتابع: «رأينا اهتمام القيادة السياسية بتنمية مراكز تجميع الألبان مع إيجاد تنسيق تام بين وزارة الزراعة والإنتاج الحربي من أجل تصنيع الأجهزة المساعدة في تجميع الألبان مع إيجاد ضمان لها يصل إلى 10 سنوات وتيسير طرق الدفع لتصل إلى 8 سنوات، وتم أيضا الموافقة على إنشاء 10 مراكز جديدة لتصنيع الألبان في سوهاج وجنوب سيناء والغربية وكفر الشيخ والبحيرة».

توزيع حلب آلي على صغار المربين

وواصل: «تم توزيع مكن حلب آلي على صغار المربين من أجل مساعدتهم في تجميع الألبان، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير مراكز تجميع الألبان من أجل تأهيلها للحصول على شهادات اعتماد دولية».

حصر 205 مراكز لتجميع الألبان للعمل على تطويرها

واستطرد سليمان: «تم حصر 205 مركز لتجميع الألبان كمرحلة الأولى مع إجراء دراسات لهذه المراكز لاعتماد التمويل المناسب لتطويرها في الفترة المقبل وسط إشراف من الإنتاج الحربي لتصنيع معدات وطنية 100% بعد أن كان يتم استيرادها من الخارج».