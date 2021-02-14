«الزراعة» تعتمد 17 مليون جنيه لتطوير 15 مركزا لتجميع الألبان

وافق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تمويل وإقراض 17 مليون جنيه من خلال البنك الزراعي المصري لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 15 مركزا لتجميع الألبان في 6 محافظات، وبذلك يصبح إجمالي ما تمت الموافقة على تمويله 134 مليون جنيه يستفيد منها 74 من أصحاب مراكز تجميع الألبان.

وصرح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان، بأن الاهتمام بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة في أماكن تمركز صغار مربي ماشية اللبن ومنتجي الألبان، وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقاً للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يؤدي إلى الحصول على ألبان جيدة للاستهلاك الطازج أو التصنيع.

وقال إن هذه الاستراتيجية تعمل على فتح أفاق جديدة لتصدير منتجاتنا اللبنية إلى الخارج، مما يؤدي إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين.

وأكد الصياد أهمية إنشاء مراكز تجميع ألبان في محافظات الصعيد ذات الكثافة العالية في الثروة الحيوانية والتي تفتقر إلى وجود مراكز تجميع ألبان.

ومن جانبه، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه يتم التنسيق بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربى لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان صناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل، كما أن فترة ضمان الأجهزة تمتد من 10 إلى 20 سنة.

وناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أصحاب مراكز تجميع الألبان بضرورة الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة التي توفرها الدولة لتطوير ورفع كفاءة مراكزهم طبقاً للمواصفات القياسية.

ويمكن الاستفادة من تلك المبادرة عن طريق التواصل الإلكتروني مع القطاع على أرقام الواتس آب 01558626681 - 01558626682

يذكر أن وزير الزراعة كان قد وافق على إنشاء 10 مراكز جديده لتجميع الألبان تابعة للوزارة في المحافظات ذات الكثافة العالية لصغار مربي ماشية الألبان والتي تفتقر إلي وجود مراكز لتجميع الألبان، حتى تكون نماذج تحتذى للقطاع الخاص، وقد تم إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5%.