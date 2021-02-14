«تويتر» تبدأ إجراءات توثيق حسابات المسئولين في مصر الأربعاء

تبدأ شركة تويتر، الأربعاء 17 فبراير، توثيق حسابات كبار المسؤولين الحكوميين، وحسابات تابعة لكيانات إعلامية تابعة للدولة، في مصر و15 دولة أخرى هي: السعودية، كندا، كوبا، الإكوادور، ألمانيا، هندوراس، إندونيسيا، إيران، إيطاليا، اليابان، صربيا، إسبانيا، تايلاند، تركيا، والإمارات العربية المتحدة.

وبحسب «تويتر»، تأتي المبادرة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وتوثيق المعلومات المنشورة عبر المنصة، وقد بدأت بعد حظر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتحريضه على اقتحام الكونجرس، ما تسبب في أعمال شغب واسعة في 6 يناير الماضي.

وقال مسؤولي تويتر في بيان اطلعت «الوطن» على نسخه منه في أغسطس 2020، قمنا بتوسيع تصنيفات الحسابات لتحديد الحسابات الشخصية التابعة للحكومة في الدول الصناعية السبع وكذلك الدول التي سبق وحذف تويتر حسابات زائفة مرتبطة بها، وذلك اعتبارا من الأربعاء المقبل، وتضمن هذا الإجراء الأولي حسابات من دول ممثلة في الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

أضافوا: «كمرحلة تالية من هذا المشروع، سنعمل على تطبيق تسميات إضافية على حسابات وسائل الإعلام التابعة للدولة خلال الأشهر العديدة القادمة، مع اتباع نهج تكراري لضمان التقاط جميع الحسابات ذات الصلة».

وتابعت «تويتر»: «ستكون المرحلة التالية المباشرة هي تطبيق هذه العلامات على الكيانات الإعلامية التابعة للدولة في بلدان المرحلة الثانية. علاوة على ذلك، سنواصل توسيع التصنيفات إلى بلدان إضافية بمرور الوقت ونتطلع إلى توفير تحديثات إضافية مع تبلور هذه الخطط».

ويضيف تطبيق تويتر: «مهمتنا هي خدمة المحادثة العامة وجزء مهم من هذا العمل هو تزويد الأشخاص بالسياق حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن ما يرونه وكيفية تفاعلهم على تويتر. يوفر موقع تويتر طريقة لا مثيل لها للتواصل والتحدث مباشرة مع المسؤولين والممثلين العموميين».

يُعلم «تويتر» الحسابات عند تلقيها تسمية، ويمكن لمالكي الحسابات التواصل مع المنصة مباشرةً إذا كانت لديهم ملاحظات.

ينصب تركيز المنصة على كبار المسؤولين ورؤساء الدول والمؤسسات التي تمثل صوت الدولة القومية في الخارج، وتحديداً فئات الحسابات المذكورة، وتعتقد أن هذه خطوة مهمة بحيث عندما يرى الناس حسابًا يناقش قضايا جيوسياسية من دولة أخرى، يكون لديهم سياق حول انتمائهم الوطني، ويكونون على دراية أفضل بمن يمثلون. نحن نركز أيضًا على تلك الموجودة داخل الإدارات المعنية تحت رئاسة الدولة والتي تقدم منظور سياستها في الخارج.

ولتقديم سياق أكثر للجمهور، يؤدي النقر فوق أحد الملصقات إلى توجيه الأشخاص إلى هذه المقالة التي تشرح السياسة وإحالتهم إلى تقرير الشفافية في تويتر، للحصول على معلومات إضافية.