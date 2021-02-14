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مكتب دبي: محمود آل خاجة يؤدي اليمين كأول سفير للإمارات في إسرائيل

كتب:

وكالات
09:44 م | الأحد 14 فبراير 2021
الإمارات

الإمارات

أدى محمد محمود آل خاجة، اليمين القانونية كأول سفير لدولة الإمارات العربية في إسرائيل، وفقا لما أعلنه مكتب دبي الإعلامي مساء اليوم الأحد.

وأدى آل خاجة اليمين، كأول سفيرللإمارات في إسرائيل أمام محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم»

وتسلم محمد بن راشد اليوم، أوراق اعتماد سفراء جدد لدى الدولة، وذلك في قصر الوطن بأبوظبي.

وتبادلت الإمارات وإسرائيل طلبات رسمية لفتح السفارات،بعد توقيع اتفاق السلام بينهما فى سبتمبر 2020 فى البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.

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