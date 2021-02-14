مكتب دبي: محمود آل خاجة يؤدي اليمين كأول سفير للإمارات في إسرائيل

أدى محمد محمود آل خاجة، اليمين القانونية كأول سفير لدولة الإمارات العربية في إسرائيل، وفقا لما أعلنه مكتب دبي الإعلامي مساء اليوم الأحد.

وأدى آل خاجة اليمين، كأول سفيرللإمارات في إسرائيل أمام محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم»

أمام محمد بن راشد وبحضور منصور بن زايد، محمد محمود آل خاجة يؤدي اليمين القانونية كاول سفير للدولة في دولة اسرائيل. pic.twitter.com/MrisNavT4i — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 14, 2021

وتسلم محمد بن راشد اليوم، أوراق اعتماد سفراء جدد لدى الدولة، وذلك في قصر الوطن بأبوظبي.

محمد بن راشد يتسلم بحضور منصور بن زايد أوراق اعتماد سفراء جدد لدى الدولة وذلك في قصر الوطن بأبوظبي. #الإمارات pic.twitter.com/MxrGuLFRkO — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 14, 2021

وتبادلت الإمارات وإسرائيل طلبات رسمية لفتح السفارات،بعد توقيع اتفاق السلام بينهما فى سبتمبر 2020 فى البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.