مصادر لـ«الوطن»: زوجة معمر القذافي بخير ولا صحة لوفاتها

نفى مصدر من أسرة العقيد الراحل معمر القذافي، صحة بعض الأنباء المتداولة حول وفاة السيدة صفية فركاش قرينة الرئيس الراحل.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، إنه لا صحة لهذه الأخبار على الإطلاق، والسيدة صفية فركاش بحالة جيدة.

وكانت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبر الوفاة خلال الساعات الماضية.

ممرضة أعجب بها القذافي ولقبها أنصاره بـ«خنساء ليبيا»

والسيد صفية فركاش من مواليد مدينة البيضاء عام 1952، وكانت تعمل ممرضة في إحدى المستشفيات ليتعرف عليها العقيد القذافي عام 1970 عندنا كان يمر بوعكة صحية ليتزوجها لاحقا.

والسيدة صفية فركاش تنتمي إلى قبيلة البراعصة أحد أبرز القبائل الليبية التي كان لها نفوذا سياسيا كبيرا في السلطة فضلا عن قوتها في الشرق الليبي.

كان ظهورها في الحياة السياسية محدودا في البداية حتى بدأت إلى جوار زوجها تدريجيا، ويطلق بعض أنصار القذافي عليها «خنساء ليبيا»، وذلك لمقتل ثلاثة من أولادها عام 2011 إلى جانب زوجها في هجمات للقوات الدولية التي تدخلت لإسقاط نظام القذافي.

سقط نظام القذافي وترك خلفه اضطرابات غير مسبوقة

وسقط نظام العقيد الليبي معمر القذافي إثر احتجاجات شعبية تحول الأمر بعدها إلى نزاع مسلح، قتل فيه القذافي عام 2011 على أيدي المسلحين الذين سموا بـ«الثوار».

وتعيش ليبيا منذ تلك الفترة حالة من الاضطرابات السياسية والعسكرية غير المسبوقة، تصاعدت إلى صدام بين الشرق الليبي والغرب والجنوب، حتى بات داخل ليبيا حكومات متعددة.