المالية: 80 مليار جنيه تكلفة الدعم خلال 5 أشهر

قفزت مصروفات الموازنة العامة للدولة بنسبة 6.9%، خلال الـ5 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2020-2021 لتسجل نحو 567.5 مليار جنيه.

ويأتي ارتفاع المصروفات في خطوات وزارة المالية في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والاهتمام بزيادة الإنفاق على الجانب الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

ووفقاً للتقرير الشهري لوزارة المالية، ارتفع إنفاق الدولة على الدعم بشكل عام إلى نحو 80 مليار جنيه في 5 أشهر، بنسبة زيادة 27% عن نفس الفترة من العام المالي السابق، حيث سجل دعم السلع التموينية بنحو 200 مليون جنيه، لتحقق نحو 21.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو- نوفمبر الماضي، بينما ارتفاع الدعم على تنمية الصادرات بنحو 1.4 مليار جنيه ليرتفع إلى 2.4 مليار جنيه في حين سجل الإنفاق على دعم التأمين الصحي والأدوية نحو 2.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 800 مليون جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بـ27 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 38.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو- نوفمبر الماضي، في ضوء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة رقم 148 لسنة 2019.

ووفقا للتقرير، ارتفع الإنفاق على باب الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنحو 10 مليارات جنيه بنسبة 8.1% ليسجل نحو 135 مليار جنيه في أول 5 أشهر من العام المالي الحالي.

وضخت الدولة استثمارات بقيمة 25.8 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 48.6% لتسجل نحو 78.8 مليار جنيه مما يعكس الاهتمام بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفسرت وزارة المالية تلك الزيادة، نتيجة زيادة الإنفاق على الإنشاءات وشراء الأصول والمعدات والمباني غير السكنية في إطار توجهات الدولة لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى سداد مستحقات المقاولون، حيث بلغت قيمة التشييدات نحو 32.2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 46% عن العام المالي السابق.