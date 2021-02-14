أستاذ مناعة: تحور فيروس كورونا يضعفه

قال الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ المناعة والباطنة بولاية نيو جيرسي، إن مراحل العدوى بالفيروسات، تفرض وجود موجات أولى وثانية وثالثة، وبدأت الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الولايات المتحدة في إبريل 2020، وانتشر في الجانب الشرقي من الولايات، وفي الصيف انتشر في ولايات أخرى، لافتا إلى الموجة الثانية بدأت في خريف 2020 وكانت هناك إصابات مرتفعة في أمريكا مشيرا إلى أن الموجة الثانية تشهد انحسار في أمريكا.

كل 100 عام يظهر وباء عالمي

وأضاف «خضر» خلال مداخلة عبر «سكايب»، في برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، إن المتابع لتاريخ الفيروسات يشير إلى كل سنة 100، تتعرض البشرية لفيروس قوي، وسبق وتعرض العالم للإنفلوانزا الإسبانية في عشرينيات القرن الماضي، وأصابت ثلث سكان العالم، وتوفى 50 مليون شخص.

تحور الفيروس يضعفه لا يقويه

وتابع أستاذ المناعة والباطنة بولاية نيو جيرسي: «الإنفلوانزا الإسبانية انتهت لوحدها، نتمنى يحصل كده مع كورونا، والفيروس كلما انتقل من إنسان إلى إنسان آخر يحدث له تحور في تركيبه الجيني وهذا التحور يؤدي إلى ضعف الفيروس وحتى الآن لم تظهر دراسات توضح عدم فعالية اللقاح لذا أنصح الجميع باستخدام اللقاحات حتى مع هذه التحورات مبينا أن كل تحور يضعف الفيروس ولا يقويه، كما أن المناعة التي يقويها اللقاح أقوى من المناعة التي يكونها الشخص المتعافي».

المناعة القوية يتم اكتسابها عن طريق الرياضة والطعام الجيد

وواصل: «المناعة القوية يكتسبها الإنسان عن طريق تناول الطعام الجيد التي تشمل الفيتامينات وذلك أيضا عن طريق ممارسة الرياضة بصفة مستمرة مع الحفاظ على معنوية الشخص المرتفعة، فالابتسامة ترفع المناعة».