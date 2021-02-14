أستاذ مناعة: «أسترازينكا» يتعرض لحملة هجوم ولا يسبب مشكلات كما أشيع

كشف الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ترينت البريطانية، أن حملة الهجوم والتشكيك التي يتعرض لها لقاح «أسترازينكا»، سببها صراع الشركات المنتجة للقاحات، موضحا أن وجود هذا اللقاح، تسبب في انخفاض توريدات الشركات من باقي اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا، وهو ما تسبب في غضب الدول المنتجة لتلك اللقاحات.

وأضاف «الشربيني»، خلال مداخله هاتفية الأحد، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة الحدث اليوم، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن تراحع الطلب على بعض اللقاحات، جعل الدول المنتجة لها، تطلق الكثير من الأوقاويل حول فعالية لقاح أسترازينكا مع كبار السن بالأخص، كما قالوا أنه من المفترض ألا يعطى لبعض الفئات العمرية تحت سن معين.

وأوضح أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ترينت البريطانية، أن الحقيقة عكس ذلك تماما، مؤكدا أن لقاح استرازينكا، وكل اللقاحات التي لجأت إليها بريطانيا لتطعيم مواطنيها، من أفضل أنواع اللقاحات، وتم تطعيم أكثر من 15 مليون بني أدم بها حتى الآن، ولم تحدث أي مشاكل.

وأعلن أن بريطانيا تدرس الآن، تطعيم الأطفال أيضا باللقاحات التي أعتمدتها، مشيرا إلى أنها بدأت دراسات وتجارب في الفترة الأخيرة، لاختبار فعالية تلك اللقاحات، مع الأطفال من سن 6 إلى 16 عام، حتى يصلوا إلى المناعة المجتمعية التي يستهدفوها، مشددا من جديد أن اللقاحات المستخدمة في بريطانيا لا تسبب أي نوع من المشاكل.

ونبه إلى أن المناعة لا يمكن أن تكتسب بسهولة ضد هذا المرض، ولابد من اللقاح والتطعيم لمواجهته، مصرحا أن حصول الانسان على جرعتي التطعيم، هي الطريقة الوحيدة الآن أمام العالم لحماية الشعوب من كورنا، لأن التطعيم وحده من يكسب جسم الإنسان مناعة ضد المرض.