لاعب جالطة سراي يمازح مصطفى محمد: اشرب الشاي واستمتع

مازح هنري أونيكورو، لاعب فريق جالطة سراي، المهاجم المصري مصطفى محمد، عقب فوز العملاق التركي على قاسم باشا بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.

وأحرز لاعب الزمالك المعار إلى تركيا، هدف الانتصار في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

ونشر «أونيكورو» عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة أثناء تنظيف الملعب من الثلوج والطين قبل تسديد مصطفى محمد ركلة الجزاء قائلا: أخذت ركلة الجزاء، وطهرت الملعب، سعيد لك، ماذا يمكنني أن أفعل أكثر من أجلك أخي مصطفى، اشرب الشاي واستمتع».

Penaltıyı aldım,sahayı temizledim,seninle sevindim...

Daha senin için ne yapabilirim

Mostafa abiii,çayını iç ve keyfine bak.... pic.twitter.com/YSbnwLH3RZ — Henry Onyekuru (@henryconyekuru) February 14, 2021 ">

Penaltıyı aldım,sahayı temizledim,seninle sevindim...

Daha senin için ne yapabilirim

Mostafa abiii,çayını iç ve keyfine bak.... pic.twitter.com/YSbnwLH3RZ — Henry Onyekuru (@henryconyekuru) February 14, 2021

وشهدت مباراة جالطة سراي وقاسم باشا أجواء طقس شديدة البرودة، حيث غطت الثلوج ملعب اللقاء طوال أحداث المباراة.

وسجّل مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي، في فوز فريقه على قاسم باشا بنتيجة 2-1 في الدوري التركي، ليواصل التألق رفقة فريقه الجديد في مشواره الاحترافية بعد الانتقال إلى الفريق التركي في الانتقالات الشتوية.

كما سجّل محمد كريم اكتوركوغلو الهدف الأول لصالح جالاتا سراي في الدقيقة 9، وتعادل إسحاق كيزه ثيلين في الدقيقة 51 من أحداث الشوط الثاني لصالح قاسم باشا، قبل أن يسجل مصطفى محمد هدف الفوز في الدقيقة 89 من ركلة جزاء خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل 4 أهداف مع فريق جالاتا سراي وقدم تمريرتين حاسمتين، منها 3 أهداف في الدوري التركي، وهدف وحيد في كأس تركيا.