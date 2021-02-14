بعد صمود 6 عقود.. مصطفى محمد يكسر رقم أسطورة الأهلي

واصل النجم المصري الشاب مصطفى محمد، خطف الأضواء رفقة ناديه الجديد جالطة سراي التركي، الذي انتقل له على سبيل الإعارة من الزمالك.

وأصبح اللاعب الدولي، نجم الفريق الأول خلال المباريات الماضية، في الدوري التركي والكأس، بفضل أهدافه الحاسمة التي منحت كتيبة المدرب فاتح تريم صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري، حيث سجّل مصطفى محمد 4 أهداف خلال 4 مباريات، في الدوري والكأس، كما ساهم في صناعة هدفين آخرين.

وتفوق مصطفى محمد على رقم صالح سليم، نجم الأهلي السابق، الذي سجّل 3 أهداف في أول 3 مباريات متتالية مع نادي جرازر النمساوي خلال موسم 1962-1963، لكن مهاجم المنتخب الأولمبي سجّل في أول 4 مباريات، بهدفه اليوم في شباك قاسم باشا.

وأصبح المهاجم المصري الشاب أول لاعب يسجل مع جالطة سراي في أول 3 مباريات في الدوري التركي بعد الفرنسي بافتيمبي جوميز عام 2017.

ومن جانبه، واصل فاتح تريم، مدرب فريق جالطة سراي التركي، الإشادة بمصطفى محمد عقب إحراز هدفه الرابع رفقة فريقه التركي في شباك قاسم باشا، خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ25 من منافسات الدوري التركي.

وقال «تريم» في تصريح له: «مصطفى محمد يقوم بعمله بشكل جيد جدا، ومن الرائع أن يحصل النجم المصري على الكرة ويحولها لأهداف، أعتقد أنه سيحقق المزيد من الفوائد لجالطة سراي».

وتابع: «مصطفى لعب من 4-5 مباريات في 2-3 أسابيع، ويسعدنا جميعا أن الشباب الذين يساهمون فنيا يسجلون الأهداف و ينجحون، كما أن المهاجم المصري أثبت أنه صاحب موهبة مهمة وشابة، أتمنى أن يتطور بشكل أكبر في المرحلة المقبلة».

ونجح مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك المعار لصفوف فريق جالطة سراي التركي، في مواصلة تألقه مع ناديه الجديد، وتسجيل هدفه الرابع رفقة الفريق التركيفي شباك قاسم باشا، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري.

مصطفى محمد، شارك في مباراة اليوم بالكامل، وقدم مستوى مميزاً ساهم به في انتصار فريقه الثمين في الوقت القاتل، ليتربع على صدارة جدول الترتيب.

وفي الدقيقة التاسعة، استغل مصطفى محمد ركنية لفريقه وارتقى فوق المدافعين، ليطلق رأسية مميزة أبعدها الحارس بأطراف أصابعه، ليتابعها محمد كريم اكتوركوغلو في الشباك مسجلاً هدف التقدم لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 89، نجح مصطفى في خطف هدف الثلاث نقاط لصالح جالطة سراي، بعدما سجل ركلة جزاء، سددها بقوة في منتصف الشباك.

ويحتل جالطة سراي المركز الأول في الدوري التركي، برصيد 51 نقطة، حيث لعب 24 مباراة فاز 16 مباراة وتعادل 3 مرات وخسر 5 مرات، فيما سجل 49 هدفًا واستقبل 19 أخرى.