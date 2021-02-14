رئيس التحرير

محمود مسلم

بعد صمود 6 عقود.. مصطفى محمد يكسر رقم أسطورة الأهلي

كتب:

عبدالرحمن محمود
09:10 م | الأحد 14 فبراير 2021
مصطفى محمد

مصطفى محمد

واصل النجم المصري الشاب مصطفى محمد، خطف الأضواء رفقة ناديه الجديد جالطة سراي التركي، الذي انتقل له على سبيل الإعارة من الزمالك.

وأصبح اللاعب الدولي، نجم الفريق الأول خلال المباريات الماضية، في الدوري  التركي والكأس، بفضل أهدافه الحاسمة التي منحت كتيبة المدرب فاتح تريم صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري، حيث سجّل مصطفى محمد 4 أهداف خلال 4 مباريات، في الدوري والكأس، كما ساهم في صناعة هدفين آخرين.

وتفوق مصطفى محمد على رقم صالح سليم، نجم الأهلي السابق، الذي سجّل 3 أهداف في أول 3 مباريات متتالية مع نادي جرازر النمساوي خلال موسم 1962-1963، لكن مهاجم المنتخب الأولمبي سجّل في أول 4 مباريات، بهدفه اليوم في شباك قاسم باشا.

وأصبح المهاجم المصري الشاب أول لاعب يسجل مع جالطة سراي في أول 3 مباريات في الدوري التركي بعد الفرنسي بافتيمبي جوميز عام 2017.

ومن جانبه، واصل فاتح تريم، مدرب فريق جالطة سراي التركي، الإشادة بمصطفى محمد عقب إحراز هدفه الرابع رفقة فريقه التركي في شباك قاسم باشا، خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ25 من منافسات الدوري التركي.

وقال «تريم» في تصريح له: «مصطفى محمد يقوم بعمله بشكل جيد جدا، ومن الرائع أن يحصل النجم المصري على الكرة ويحولها لأهداف، أعتقد أنه سيحقق المزيد من الفوائد لجالطة سراي».

وتابع: «مصطفى لعب من 4-5 مباريات في 2-3 أسابيع، ويسعدنا جميعا أن الشباب الذين يساهمون فنيا يسجلون الأهداف و ينجحون، كما أن المهاجم المصري أثبت أنه صاحب موهبة مهمة وشابة، أتمنى أن يتطور بشكل أكبر في المرحلة المقبلة».

ونجح مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك المعار لصفوف فريق جالطة سراي التركي، في مواصلة تألقه مع ناديه الجديد، وتسجيل هدفه الرابع رفقة الفريق التركيفي شباك قاسم باشا، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري.

مصطفى محمد، شارك في مباراة اليوم بالكامل، وقدم مستوى مميزاً ساهم به في انتصار فريقه الثمين في الوقت القاتل، ليتربع على صدارة جدول الترتيب.

وفي الدقيقة التاسعة، استغل مصطفى محمد ركنية لفريقه وارتقى فوق المدافعين، ليطلق رأسية مميزة أبعدها الحارس بأطراف أصابعه، ليتابعها محمد كريم اكتوركوغلو في الشباك مسجلاً هدف التقدم لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 89، نجح مصطفى في خطف هدف الثلاث نقاط لصالح جالطة سراي، بعدما سجل ركلة جزاء، سددها بقوة في منتصف الشباك.

ويحتل جالطة سراي المركز الأول في الدوري التركي، برصيد 51 نقطة، حيث لعب 24 مباراة فاز 16 مباراة وتعادل 3 مرات وخسر 5 مرات، فيما سجل 49 هدفًا واستقبل 19 أخرى.

اقرأ المزيد:

مصطفى محمد يلدغ قاسم باشا ويمنح الفوز لجالطة سراي

مدرب جالطة سراي يدفع بـ«مصطفى محمد» أساسيا في مواجهة قاسم باشا

يشجع الأهلي.. شبيه مصطفى محمد: الناس بيقفوا يتصوروا معايا

عمرو زكي: مصطفى محمد رافع راسنا.. ولازم يبقى هدفه البريميرليج

من القاهرة إلى إسطنبول.. مصطفى محمد يواصل هواية التسجيل في الديربي

فتاة تركية «تفتري» على «مصطفى محمد»: «طلب رقمي»

مدرب جالطة سراي يتغزل في مصطفى محمد: موهوب ومفيد

من علامة الجزاء.. مصطفى محمد يحرز أول أهدافه مع جالطة سراي

مصطفى محمد يجلس على «الدكة» في مباراة جالطة سراي وباشاك شهير

أيمن الكاشف: الأهلي يعيش أجمل أيامه ومشوار الزمالك في دوري الأبطال صعب

الترجي يستغل عثرة الزمالك ويخرج رابحا من جولة دوري الأبطال

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك ومولودية الجزائر

سيناريوهات الحكم بقضية الزمالك بعد طعن «المعزول» أمام الإدارية العليا

سفير النمسا في مصر: بحب الشاي والشيشة.. وللأسف بشجع الزمالك

عزل فريق الكرة في الزمالك بعد خناقة رعاية الملابس والزي الجديد

عاجل.. تغيير الشركة الراعية لملابس الزمالك.. وشعار جديد على قميص الأبيض