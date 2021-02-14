الأزهر: المدن الجامعية جاهزة لاستقبال الطلاب.. والامتحانات 27 فبراير

قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن الجامعة أجلت الدراسة فيها لتصبح 27 فبراير الجاري، كما تم الانتهاء من سنة الامتياز لطلاب الطب في السنة النهائية عن طريق الـ«أون لاين» وبلغت نسبة النتائج فيها 99%، كما تم إجراء امتحان الجراحة الأسبوع الماضي بعد أن تأجل.

امتحانات الدبلومات والدكتوراة والماجستير ستبدأ في 27 فبراير الجاري

وأضاف «صديق» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الامتحانات ستبدأ من 27 فبراير للدبلومات والماجستير والدكتوراة، كما سيتم التنسيق بين جامعة الأزهر وفروعها الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية للاستعداد للترم الثاني مشيرا إلى أن الجامعة تطبق التعليم الهجين المعتمد على الدراسة عن بعد وحضور بعض الأيام في مقر الجامعة.

المدن الجامعية في الأزهر مستعدة لاستقبال الطلاب وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

وتابع: «المدن الجامعية جاهزة وسنعمل على استقبال الطلاب الفترة المقبلة من أجل تلقي الطلاب في أيام محددة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حيث يتم استقبال طلاب وجه قبلي في أيام محددة ويتم استقبال طلاب وجه بحري في أيام أخرى».

تعليق الدراسة ومد إجازة منتصف العام بسبب فيروس كورونا المستجد

وتم تعليق الدراسة في مصر في نهاية ديسمبر الماضي بعد وصول ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وتم تأجيل امتحانات الترم الأول مع تبكير إجازة منتصف العام، وخرج اليوم الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني ليؤكد أن الإجازة سيتم تمديدها لتصل إلى 27 فبراير الجاري من أجل الاستعداد لإجراء امتحانات الترم الأول مع إعلان الدولة خطتها لاستكمال الترم الثاني.