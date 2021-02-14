«همسة» رئيس الفيفا تجبر موسيماني على التواضع

أوضح بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، كواليس حديثه مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال مراسم تسليم ميداليات المركز الثالث بمونديال الأندية لكرة القدم، والتي استضافتها قطر في الشهر الجاري.

وقال «موسيماني» عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «همس الرئيس، ولم يكن لدي سوى خيار واحد، أن أكون متواضعا».

The President has whispered, and I only had one choice,to be humble. pic.twitter.com/mRPJaGKvsu — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) February 14, 2021 ">

The President has whispered, and I only had one choice,to be humble. pic.twitter.com/mRPJaGKvsu — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) February 14, 2021

وخرج الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن صمته طوال الفترة الماضية بشأن صفقات النادي الأهلي الجديدة وخاصة بعد تعاقد النادي الأهلي مع والتر بواليا قادمًا من صفوف الجونة.

وعلم «الوطن» أن موسيماني استغل وجود الخطيب مع بعثة الأهلي في قطر وطلب من الخطيب ضرورة تعاقد النادي الأهلي مع مهاجم أجنبي هداف بداية الموسم الكروي الجديد في ظل العقد التهديفي الذي يعاني منه الفريق.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن موسيماني طلب التعاقد مع مهاجم هداف لصناعة الفارق للفريق وهز شباك الخصم وترجمة كافة الهجمات إلى أهداف، في ظل العقم التهديفي الذي يعاني منه الفريق رغم امتلاكه أكثر من رأس حربة وهم مروان محسن، محمد شريف، والتر بواليا وصلاح محسن.

ويخوض النادي الأهلي مباراته المقبلة أمام المريخ السوداني، مساء يوم الثلاثاء المقبل في القاهرة، بالجولة الأولى بدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قرر تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني، من يوم 11 فبراير الجاري إلى 16 من نفس الشهر، بسبب مشاركة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية، التي أقيمت خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير بالدوحة.