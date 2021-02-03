موسيماني: تاريخي ساقني إلى الأهلي.. وليست صدفة أو حظ

رصدت شبكة cnn، آراء بعض الرياضيين حول عقلية بيتسو موسيماني، التي ظهرت على لاعبي الأهلي داخل الملعب، في أول مباراة جلس فيها الجنوب أفريقي على دكة بدلاء المارد الأحمر.

كما تحدثت الشبكة أيضا مع مدرب بلاد «البافانا بافانا»، عن التمييز العنصري الذي قد يكون واجهه مدير فني الأهلي خلال الفترة الماضية، بجانب استعداداته لكأس العالم للأندية، التي يشارك فيه المارد الأحمر بصفته بطلا لدوري أبطال أفريقيا، على أن يلتقي مساء غد الخميس بنظيره القطري الدحيل، في ربع نهائي مونديال الأندية.

وتحدث بيتسو موسيماني، عن التمييز العنصري الذي واجهه قبل سنوات، لكنه لم يكن مانعا أمامه لتحقيق العديد من الإنجازات، والظفر بلقب دوري أبطال أفريقيا مع فريقين مختلفين، خلال أربع سنوات فقط، الأولى رفقة صن داونز، والثانية في أول عهد له مع الأهلي.

وبات موسيماني ثالث مدرب يصل إلى هذا الإنجاز في تاريخ البطولة القارية، خلف محمود الجوهري وأوسكار فيلوني، كما أنه بات أول مدرب جنوب أفريقي يفوز باللقب القاري، ويحصل على لقب مدرب العام.

وعدّد موسيماني، أسباب وجوده على رأس القيادة الفنية لعملاق أفريقيا، في إشارة إلى أنها ليست صدفة أو حظ، بل أن ألقابه وتاريخه كان لهما دورا أساسيا في وصوله إلى القلعة الحمراء.

وقال: «ألقابي التي حصدتها في وقت سابق هي التي ساقتني إلى هذا القدر، لأقود الأهلي يوما ما، خاصة أنني هزمت الأهلي مرتين، بجانب هزيمة الزمالك، هم يعرفون اسمي وتاريخي والأمر لم يكن له أي علاقة بالسياسة أو الألوان».

كما أبدى ياسر الشنواني، لاعب المصري البورسعيدي السابق، إعجابه الشديد بما يقدمه بيتسو موسيماني مع الأهلي، في إشارة إلى أنه جدير بقيادة أحد أفضل الأندية في العالم والقارة السمراء، خاصة أنه سيكون مطالبا بتحقيق النجاح والبطولات في كل موسم باعتباره للحفاظ على لقب نادي القرن.

وتابع: «موسيماني قوي من الناحية الفنية، كما أنه محبوب دائماً من لاعبيه والأجهزة الفنية، ما بدوره يعزز الجانب النفسي داخل الفريق ومادام حصل على تلك الفرصة لابد أن ترتفع التوقعات، فهو بين صفوف نادي لم يحصل أي منافس له على ألقاب مثله سوى ريال مدريد».

بينما تغنى هلومفو كيكانا، لاعب وسط صن داونز، بالفترة التي عاشها الفريق تحت قيادة بيتسو موسيماني، قبل توليه مهمة تدريب الأهلي، في إشارة إلى أن موسيماني يعد أكثر المدربين المحاربين في كرة القدم على الإطلاق، الأمر ذاته الذي زرعه في عقليات اللاعبين الذين نالوا شرف اللعب تحت قيادته.

وقال «بيستو صاحب عقلية وفكر مختلفين، دائما كان يزرع بداخلنا حبا كبيرا لكرة القدم، ويؤكد على أنها ستكون جزء من تطوير حياتنا سواء التعليمية، الثقافية أو الاجتماعية وهذا ما حدث بالفعل، أنه أكثر مدرب يعشق كرة القدم تعاملت معه في حياتي».