موسيماني يطلب المستحيل من الخطيب في قطر

خرج الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن صمته طوال الفترة الماضية بشأن صفقات النادي الأهلي الجديدة وخاصة بعد تعاقد النادي الأهلي مع والتر بواليا قادمًا من صفوف الجونة.

وعلم «الوطن سبورت» أن موسيماني استغل وجود الخطيب مع بعثة الأهلي في قطر وطلب منه ضرورة تعاقد النادي الأهلي مع مهاجم أجنبي هداف بداية من الموسم الكروي الجديد في ظل العقم التهديفي الذي يعاني منه الفريق.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن موسيماني طلب التعاقد مع مهاجم هداف لصناعة الفارق للفريق وهز شباك الخصم وترجمة كافة الهجمات إلى أهداف، في ظل العقم التهديفي الذي يعاني منه الفريق رغم امتلاكه أكثر من رأس حربة وهم مروان محسن، محمد شريف، والتر بواليا وصلاح محسن.

وضرب موسيماني مثاله بصفقة الأهلي الجديدة لتكون أشبه بليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني أو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي وهو ما أكده خلال تصريحات له عبر الموقع الرسمي للنادي.

ويأتي ذلك بعدما أحرز الأهلي هدفًا وحيدًا خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، جاء في شباك الدحيل القطري عن طريق حسين الشحات في ربع نهائي المونديال، بينما لم ينجح الفريق في التهديف بشباك بايرن ميونخ الألماني أو بالميراس البرازيلي.

ويخوض النادي الأهلي مباراته المقبلة أمام المريخ السوداني، مساء يوم الثلاثاء المقبل في القاهرة، بالجولة الأولى بدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قرر تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني، من يوم 11 فبراير الجاري إلى 16 من نفس الشهر، بسبب مشاركة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية، التي أقيمت خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير بالدوحة.