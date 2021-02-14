الأرصاد: الحديث عن موجة طقس قطبية أمر مبالغ فيه

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الحديث عن وجود طقس قطبي ستعيش فيه مصر، خبر مغلوط ومبالغ فيه، لكن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، كما نوهت بها الهيئة من قبل.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن حالة الطقس تلك ستستمر خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وعناصر الحالة تتمثل في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء، ثم سقوط للأمطار على مناطق متفرقه من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد.

البداية ستظهر بانخفاض درجات الحرارة والصغري ستتراوح بين 5 لـ7 درجات مؤية

وأوضح أن البداية ستظهر بانخفاض درجات الحرارة حيث ستكون درجات الحرارة خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ما بين 12 لـ13 درجة مؤية كدرجة عظمي، أما الصغري فستتراوح ما بين 5 لـ7 درجات مؤية.

وأكد أنه يتبقي أكثر من شهر كامل على نهاية فصل الشتاء، ويجب على المواطنين عدم التخفيف من ملابسهم خاصة في ساعات الصباح الأولي والمساء: «بيتزامن مع انخفاض درجات الحرارة نشاط الرياح الموجود على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، وهيزود شعورنا بانخفاض درجات الحرارة، وسترتفع الأمواج لما يقارب الـ6 أمتار في البحر المتوسط».

وأشار إلى أن الأمطار ستكون غزيره على السواحل الشمالية، ومتوسطة على جنوب الدلتا، وخفيفه إلى متوسطة على القاهرة ومحيطها.