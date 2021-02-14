شروط الحصول على قرض الزواج بعدد من البنوك.. تصل قيمته لـ200 ألف جنيه

أتاحت بعض البنوك، قروضا للشباب، يمكنهم الحصول عليها مع وضع بعض الشروط، حيث تتنافس العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في تقديم العديد من القروض الشخصية، والأوعية الادخارية، التي تناسب احتياجات العملاء، لجذب المزيد منهم، ومنها قروض الزواج سواء كان بغرض تشطيب الشقة أو فرشها.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، تفاصيل قروض الزواج ببنك ناصر الاجتماعي، قرض الزواج من بنك التعمير والإسكان، قرض الزواج في بنك البركة، وفقا لسياسات البنوك المعلنة.

تفاصيل قرض الزواج في بنك البركة

- الحد الأدنى للدخل 3 آلاف جنيه فيما عدا أصحاب الأنشطة التجارية والمصريين العاملين بالخارج فإن الحد الأدنى لإجمالي الدخل 5 آلاف جنيه.

- الحد الأقصى للتمويل 200 ألف جنيه مع سداد مقدم 10% من قيمة التمويل.

- القسط الشهري لا يزيد على 50% من قيمة الدخل الشهري بعد استقطاع (الضرائب والتأمينات الاجتماعية).

- مدة السداد حتى 5 سنوات.

- إصدار شيك مصرفي لصالح منظم الحفل.

تفاصيل تمويل تأثيث شقة زوجية من بنك ناصر

ـ يشترط ألا تزيد مدة وثيقة الزواج أو محضر الخطبة للمسيحيين عن 7 سنوات عند منح هذا التمويل مع التأشير على وثيقه الزواج أو محضر الخطبة بما يفيد صرف التمويل.

ـ يتم حساب نسبه 1,5% مصاريف إدارية من قيمة التمويل وتسدد نقدا قبل المنح.

ـ مدة منح التمويل لا تزيد عن مدة عقد الإيجار للوحدة السكنية.

ـ نسبة عبء الدين لا تتجاوز 75% من صافى الدخل الشهري للعميل وقد تصل الى 90% وفقا للشروط والأحكام.

ـ لا يقل سن العميل طالب التمويل عن 21 سنة.

ـ في حالة وجود ضامن نسبة عائد 10.5% سنوي ثابت مع تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري أو المعاش.

ـ في حالة عدم وجود ضامن نسبه عائد 11,2% مع تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري أو حصة وريث المعاش

تفاصيل قرض تمويل الزواج من بنك التعمير والإسكان

ـ يتم تمويل القرض في حدود نسبة 75% من التكاليف المطلوبة وببرامج سداد تصل إلى 10 سنوات.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض تمويل الزواج من بنك التعمير والإسكان

- بطاقة الرقم القومي سارية المدة.

- إيصال مرافق حديث التاريخ.

- عقد تمليك أو إيجار مقر السكن الحالي.

- بيان مفردات الراتب على أن يكون معتمدا.

- الموافقة على تحويل الراتب أو المعاش أو القسط في حالة طلب البنك.