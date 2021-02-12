20 مساعدة يقدمها قطاع الحماية الاجتماعية منها قرض الزواج ونفقة المطلقة

تهدف وزارة التضامن الاجتماعي منذ إنشائها لتحقيق الاستقرار للأسرة وتماسكها وحمايتها من التفكك ومعاونتها على تحقيق وظيفتها والقيام بدورها في رعاية أفرادها، بجانب توفير الرعاية للأطفال بما يحقق تنشئتهم تنشئة صحية وتعويضهم عن الحرمان، بالإضافة إلى الإشراف على تخليص المجتمع من انحرافات بعض فئاته وطوائفه، ورقابة المعرضين للانحراف، وتوفير الرعاية والتأهيل لكل فئات المعاقين.​

وترصد «الوطن»، في هذا الصدد خدمات قطاع الحماية الاجتماعية المقدمة من وزارة التضامن والتي يصل عددها إلى 20 خدمة، وفقا لما حددته الوزارة.

قطاع الشئون الاجتماعية

ـ المساعدات الشهرية الضمانية.

ـ المساعدات الاستثنائية الضمانية، لعملاء الضمان الحاليين فقط.

ـ مساعدات أسر الشهداء والمصابين المدنيين نتيجة العمليات الحربية، وبسببها.

ـ مساعدات لأسر المقاتلين، المجندين «تم الادراج في تكافل وكرامة».

ـ مساعدات للمضارين من ظاهرة التصحر والجفاف بمناطق التصحر والجفاف.

ـ مساعدات شهرية نتيجة الأضرار الناتجة عن ظروف خارجة عن الإرادة.

ـ معاش الطفل.

قطاع التأمينات الاجتماعية

ـ الدفع الإلكتروني للمعاشات.

ـ تقديم المعاشات الاستثنائية.

ـ صرف تعويض الدفعة الواحدة.

ـ تقديم منح الزواج والقطع للمستفيدين.

ـ تقديم منح الوفاة.

ـ صرف نفقات الجنازة.

ـ تقديم إعانات المرافق لصاحب معاش العجز الكامل المستديم، والولد العاجز عن الكسب.

بنك ناصر الاجتماعي

ـ برنامج التمويل متناهي الصغر الخاص بالمرأة المعيلة "مستورة".

ـ برنامج تمويل لسداد المصروفات المدرسية.

ـ الإعانات والمساعدات.

ـ القرض الحسن «قرض الزواج».

ـ النفقة.

جدير بالذكر أن أرضية الحماية الاجتماعية هي مجموعة متكاملة من التدابير التي تتخذها الدول من أجل توفير حد أدنى من سبل الحماية للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يواجهها الأسر أو الأفراد ولا سيما الفئات المُستضعفة، وإتاحة الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع إيماناً بمبادىء تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.