نزلاء الفنادق السياحية يحتفلون بالفلانتين في الغردقة.. (صور)

احتفل الآلاف من نزلاء الفنادق السياحية من المصريين والأجانب بالفلانتين في الغردقة على أنغام الموسيقى والأغاني الهادئة في ديكور صمم خصيصاً للاحتفال بعيد الحب ضم القلوب الحمراء والبالونات وسط جو ترفيهي وحرص السائحين من المصريين والأجانب على التقاط الصور التذكارية وتبادل الهدايا.

وأوضح محمد حمدي مدير عام فندق سياحى بالغردقة، أن الفنادق السياحية أعدت ديكور خصيصاً للاحتفال بعيد الحب والتي ترمز للقلب واللون الأحمر وتبادل السائحين هدايا الفلانتين والورود الحمراء على أنغام الموسيقى الهادئة.

ولفت إلى أن عيد الحب بالفنادق له طقوس خاصة أهمها تقديم الورود للنزلاء وتزيين الغرف باللون الأحمر، فضلا عن تهيئة الأجواء لتكون شاعرية ليتناسب مع تلك الاحتفال من خلال تحسين الموسيقى الرومانسية.

وأشار أحمد إبراهيم الشيف العمومي بأحد الفنادق السياحية، إلى أن فنادق الغردقة احتفلت بعيد الحب بتنظيم احتفالية على الشواطئ للسائحين وبرنامج ترفيهي بدأ صباحا بعد تناول وجبة الإفطار واستمر الاحتفال مساء بحفلة رومانسية على العشاء وتم الحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعي، لافتا إلى أن الاحتفال هذا العام كان مختلفا نظرا لجائحة كوورنا التي تمر بها البلاد، وتم الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق.

وأوضح أن فنادق الغردقة شهدت جنسيات جديدة تحتفل بعيد الحب لأول مرة هذا العام مثل السائحين من بولندا والتشيك ورومانيا وسلوفلكيا والمجر وسويسرا حيث استقبلت الفنادق أسواق سياحية جديدة نظرا لقرارات الإغلاق الكلي والجزئي وتوقف حركة الطيران من عدد من الدول الأوروبية.

وكشف محمد السباعى مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن الأسبوع الجاري شهد وصول أعلى معدل رحلات طيران سياحية تزامنا مع احتفالات عيد الحب، حيث استقبلت فنادق الغردقة ومرسى علم الآلاف من السائحين الأجانب عبر أكثر من 30 رحلة طيران حيث استقبل مطار مرسى علم الدولي 8 رحلات طيران ومطار الغردقة أكثر من 20 رحلة طيران من دول أوكرانيا وبولندا والتشكيك ولأول مرة سويسرا وألمانيا.