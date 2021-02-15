حواس: أيام الفراعنة كان الحبيب يطلق على حبيبته لقب «أختي»

قال زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن الحب كان شيء هاما جدا عند القدماء المصريين وأوجدوا إله له يسمى الإله «حتحور»، وتواجدت قصص بين الأمراء والملوك وبين عامة الشعب كما كان يطلق الحبيب أيام الفراعنة على حبيبته لقب «أختي»، لافتا إلى أنه لم يوجد عيد عندهم للحب لكن كل حياتهم كانت تشمل حب.

بعثات التنقيب المصرية تقوم بجهد عالٍ

وأضاف «حواس» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» ويقدمه الإعلامي سيد علي، إن البعثات المصرية تقوم بمجهود كبير للتنقيب عن الآثار وهذا ظهر في مجهود الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في تنقيبه في منطقة سقارة سيتم الكشف عن كشف أثري كبير في البر الغربي قبل شهر رمضان الكريم، مبينا أنه لن يتم الاستغناء عن البعثات الأجنبية في نفس الوقت.

سنعلن عن كشف أثري كبير الأربعاء المقبل

وتابع: «الأربعاء المقبل سنعلن عن كشف لسقنن رع الذي حرر مصر من العدو وحارب الهكسوس وسيتم نشر الكشف في مجلة علمية لذا لأن استطيع الحديث عنه بشكل مكثف».

الفراعنة كانوا أهلاوية

وواصل: «اتفرجت على ماتش الأهلي مع بالميراس البرازيلي في مباراة المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية بقطر مع صحابي الأهلاوية وفترة ضربات الجزاء كانت صعبة وأنا سعيد والله واتبسطت وربنا سمع دعوات كل المصريين وكانت حاجة جميلة نخد التالت على العالم والميدالية البرونزية، والفراعنة كانوا كلهم أهلاوية رغم أن الكلام ده بيزعل الناس».