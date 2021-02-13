زاهي حواس: البعثة الأثرية المصرية تعيد كتابة التاريخ في منطقة سقارة

قال الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري الكبير، إنه جرى الكشف عن 57 بئرا حتى الآن داخل المعبد الجنائزي للملكة «نيت» في سقارة، يوجد بئر به تابوت يبلغ وزنه 40 طنا، وبئر آخر لم يتم الكشف عما بداخله، ولم يتم الوصول لحجرة الدفن بعد حفر 26 مترا، لافتا إلى أن الآثار المكتشفة عبارة عن بردية طولها 5 أمتار، تحتوي على الفصل الـ17 من كتاب الموتى، لمساعدة المتوفى بإجراء رحلة مريحة للعالم الآخر.

فخور بترأسي البعثة المصرية

وأضاف «حواس»، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، أن البعثة المصرية تعيد كتابة التاريخ في منطقة آثار سقارة؛ خاصة الدولة القديمة والحديثة، مبديا سعادته وفخره لترأسه هذه البعثة، متابعا:«البعثة بتبين لك إن عمل الحفائر مش إنك بتكشف تابوت، ولكن عمل علمي متكامل، وأنا بشتغل مع فريق فخور به، لما مسكت الآثار قولت عشان ننافس الأجانب لازم نتعلم، فعلمت شباب، ولما حد بيسألني في حد زي زاهي حواس بقوله عندي 500 أحسن من زاهي».

وجدنا تابوت لعسكري ولعبة تشابه الشطرنج

وأوضح أنه جرى الكشف أيضا على تابوت يرجع لعسكري، وبجانبه البلطة التي كان يستخدمها، إضافة لاكتشاف أقنعة ومركب خشب، ولعبة تسمى «سنت» وتعني «يعبر»، تشابه الشطرنج، تساعد المتوفى للعبور للعالم الآخر.

اكتشفنا فخار من سوريا وفلسطين وكريت

ولفت إلى أن الفخار المكتشف يدل على العلاقات المصرية في الدولة الحديثة، حيث جرى الكشف عن فخار قادم من سوريا وفلسطين وكريت، موضوع بها زيوت مستوردة من هناك، لافتا إلى أنه يتوقع المكان الذي جرى الكشف عنه كان في الدولة الحديثة عبارة عن ورش للتوابيت، متابعا: «لو أنت راجل غني بتعمل تابوت جميل».

عملية التحنيط تستغرق 70 يوما

وأشار أن عملية التحنيط تستغرق 70 يوما، حيث يتم غسل الجثة ثم فتح البطن ويُؤخذ منها كل ما هو موجود عدا القلب، نظرا لأنه مركز المعرفة، فيترك داخل المومياء ثم توضع المواد على الجسم، ولفه بالكتان.