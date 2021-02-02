وزيرة الثقافة: 73% من ميزانية الوزارة تذهب للرواتب

قالت إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن 73% من ميزانية الوزارة تذهب للرواتب، «أبواب الميزانية الدولة مقسماها، ولا نملك إعادة تقسيمها، لكننا أنجزنا كثير جدا من المواقع الثقافية، خاطبنا كل القطاعات، وجمّعنا المبالغ الذى يحتاجها كل قطاع حتى نتمكن من تغطية ميزانيته، لكن 73% من ميزانية الوزارة يتم دفعها مرتبات».

وأضافت خلال اجتماعها مع أعضاء لجنة الإعلام، لمناقشة بيانها أمام نواب اللجنة، أن الوزارة نصبت في الشارع المسارح، والمسارح المتنقلة، مضيفة: «كل مكان نعمل مكتبة على قد إمكاناتنا، وإحنا عارفين إن العائد الأهم تحقيق الهدف وليس العائد المادي».

وتابعت وزيرة الثقافة: «بداية الأزمة أنشأنا مسارح مفتوحة عشان صعب نشتغل فى مسارح مغلقة واشتغلنا وحققنا اللى كان محتاجه المصريين فى وقت العالم كله كان ضلمة، وفى ظل هذه الظروف مستغلناش الوضع وجعلنا تلك المسارح للربح».

وطرح أعضاء اللجنة، عديد الأسئلة بشأن خطة الوزارة للحفاظ على الهوية المصرية فى الخارج، وفى الداخل وسط شباب يهتم بمواقع «تيك توك»، ولا يعرفون شيئا عن قصور الثقافة، وغياب الوزارة عن النجوع والأرياف، وعدم استغلال مخزونها الضخم من المؤلفات والاحتفاظ بها فقط على أرفف المكتبات، بدلا من رقمنتها.

وانتقدت درية شرف الدين، رئيس اللجنة، غياب وزارة الثقافة عن المشهد الإعلامي، مشيرة إلى أنه لا يوجد وزارة ثقافة في العالم تعمل بمنأى عن الإعلام «لازم نواجه الارهاب والتطرف بالفن والمسرح والثقافة، بدلا من حضور محاضرات لا جدوى لها».

وقال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية خلال مشاركته باجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن أكاديمية الفنون تعاني كم من الإهمال حوالي 27 سنة مباني مجمدة لا يعلم عنها أحد، مضيفا «قدرنا نجتاز تلك مراحل كتير صعبة، وسور الأكاديمية نفسه شيلناه وعملنا مكانه سور الأذبكية الحديث».