34 ألف سيارة مرخصة.. تقرير مفصل بعدد مركبات النقل خلال عام 2020

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات عن تقريرها السنوى عن عام 2020 ويشمل عدد المركبات الزيرو (النقل) التى تم التأمين عليها إجباريا وتم ترخيصها فى 198 وحدة مرور بجمهورية مصر العربية طبقا لتقارير المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات؛ بالتنسيق مع «مؤسسة الأهرام» الصادر عنها التقرير.

وكشفت التقرير أنه تم التأمين الإجباري والترخيص لـ33 ألفا و921 سيارة في 2020، من بينها 291 سيارة موديل 2018، و1315 سيارة موديل 2019، و17436 سيارة موديل 2020، و14879 سيارة موديل 2021 هى كالتالي:

وخلال السطور التالية رصد لعدد السيارات (النقل) التى تم التأمين عليها إجباريا وتم ترخيصها تفصيلًا خلال الشهور الـ12 من العام المنصرم 2020:

يناير

فى شهر يناير 81 سيارة موديل 2018، و223 سيارة موديل 2019، و2600 سيارة موديل 2020.

فبراير

فى شهر فبراير 29 سيارة موديل 2018، و211 سيارة موديل 2019، و2541 سيارة موديل 2020.

مارس

فى شهر مارس 42 سيارة موديل 2018، و100 سيارة موديل 2019، و1691 سيارة موديل 2020.

أبريل

فى شهر أبريل 21 سيارة موديل 2018، و57 سيارة موديل 2019، و1530 موديل 2020.

مايو

فى شهر مايو30 سيارة موديل 2018، و125 سيارة موديل 2019، و2869 سيارة 2020، و3 سيارات موديل 2021.

يونيو

32 سيارة موديل 2018، و155 سيارة موديل 2019، و2005 سيارات موديل 2020، و886 سيارة موديل 2021.

يوليو

فى شهر يوليو 27 سيارة موديل 2018، و110 سيارات موديل 2019، و1166 سيارة موديل 2020، و1600 سيارة موديل 2021.

أغسطس

فى شهر أغسطس 29 سيارة موديل 2018، و82 سيارة موديل 2019، و756 سيارة موديل 2020، و1984 سيارة 2021.

سبتمبر

في شهر سبتمبر 87 سيارة موديل 2019، و719 سيارة موديل 2020، و2374 سيارة موديل 2021.

أكتوبر

فى شهر أكتوبر 67 سيارة موديل 2019، و486 سيارة موديل 2020، و2155 موديل 2021.

نوفمبر

فى شهر نوفمبر 37 سيارة موديل 2019، و468 سيارة موديل 2020، و2605 سيارة موديل 2021.

ديسمبر

فى شهر ديسمبر 61 سيارة موديل 2019، و605 سيارة موديل 2020، و3272 موديل 2021.