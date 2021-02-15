وفاة عامل بالدقهلية غرقا أثناء وضوئه في ترعة.. والعثور على جثته

فوجئ أهالي قرية «الريدانية» بدائرة مركز المنصورة اليوم، بطفو جثة على سطح مياه البحر الصغير، وتبين أنه عامل تريكو، وبسؤال شقيقه أكد أنه نزل ليتوضأ لصلاة الفجر فانزلقت قدماه ولم يره أحد فمات غريقا.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة المنصورة، بالعثور على جثة تطفو بمياه البحر الصغير بمنطقة الوسطاني أمام قرية «الريدانية».

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انتقل مأمور المركز، وضباط المباحث، وقوات الإنقاذ النهري سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص وبمناظرة الجثة تبين أنه لشخص يدعى «عبد الهادي أحمد الحديدي»، 43 عاما، عامل تريكو، مقيم قرية «سلامون القماش» دائرة المركز، ويرتدي ملابسه كاملة ولا يوجد به أي إصابات وفي جيوبه مبلغ 80 جنيها، ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال شقيقه «ياسر»، 42 عاما، عامل تريكو، في محضر الشرطة، قرر أن شقيقه اعتاد أن يخرج في الفجر ويتوضأ من مياه البحر الصغير، إلا أن انزلقت قدماه وغرق في مياه الترعة، لأنه لا يجيد السباحة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في الحادث، وأكدت زوجة المتوفى أنه خرج بعد الفجر للصلاة وأخبرها أنه يمارس رياضة المشي بعد الصلاة قليلا ثم يعود للبيت إلا أنه لم يعد من بعدها.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.