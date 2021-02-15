إسرائيل تشن ثاني غاراتها على سوريا في فبراير

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، غاراته على سوريا، مستهدفا الجيش السوري، وقوات إيرانية، وعناصر «حزب الله» اللبناني والتي بدأها منذ اندلاع النزاع في سوريا، في 2011.

وفجر اليوم، وتحديدا في تمام الساعة الواحدة و18 دقيقة بتوقيت سوريا « 01:18 بتوقيت القاهرة» تصدت الدفاعات الجوية في «الجيش العربي السوري» لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط مدينة «دمشق» وأسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أقر في يناير الجاري تنفيذه 50 غارة على أهداف بسوريا في 2020.

وقال مصدر عسكري سوري، لوكالة الانباء السورية الرسمية «سانا»، إن العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً برشقات صواريخ من اتجاه «الجولان السوري المحتل» واتجاه «الجليل» في شمال اسرائيل مستهدفا بعض الأهداف في محيط دمشق.

وأكد المصدر السوري، إلى أن وسائل الدفاع الجوي السوري، تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت معظمها.

ويعد هذا الهجوم هو الثاني من نوعه على الريف الجنوبي للعاصمة السورية «دمشق»، خلال شهر فبراير الجاري، وقالت تقارير محلية في 3 فبراير الماضي، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات إسرائيلية استهدفت المنطقة الجنوبية تحديدًا في «القنيطرة» في جنوب غربي البلاد.

من جانبها، أشارت تقارير محلية في ذلك الوقت، إلى استهداف الغارات «مطار دمشق» ومواقع «حزب الله» في القنيطرة، بينما قالت وسائل إعلام سورية إن الغارات الإسرائيلية، استهدفت مواقع القوات السورية والميليشيات الإيرانية في «جبال الكسوة»غربي دمشق.

بدوره، أوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مقره العاصمة البريطانية «لندن»، أن القصف الإسرائيلي استهدف موقعاً عسكرياً تابعاً للقوات السورية والميليشيات الإيرانية في ريف «القنيطرة».

وفي 9 فبراير الجاري، قالت مصادر لـ«المرصد السوري»، إن الميليشيات الموالية لإيران و«حزب الله» اللبناني عمدت، إلى تعزيز مواقعها العسكرية في «اللواء 22 للدفاع الجوي» أقصى شرق «الغوطة الشرقية» بريف دمشق، عبر قيامها بعمليات حفر لغرف مسبقة الصنع «بلوكوسات أرضية» مغطاة بالتراب، وربطها بشبكة أنفاق ضخمة مدعمة بالإسمنت ومغطاة بالتراب خوفًا من كشفها من طيران الاستطلاع الإسرائيلي واستهدافها.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات في 13 يناير الماضي على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرقي سوريا، وأسفرت العارات على مقتل 57 على الأقل من القوات السورية ومجموعات موالية لإيران، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.