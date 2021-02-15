غارات للتحالف غرب مأرب والإرياني: الحوثي يحتفظ بعناصره العقائدية بالخلف

شن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، مساء أمس الأحد، غارات على تعزيزات كانت في طريقها إلى الحوثيين المدعومين من إيران، في جبهات القتال غرب مارب شمالي شرق اليمن.

وقال «المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية»، في بيان، إن الغارات أسفرت عن تدمير عربات وأطقم كانت تحمل تعزيزات إلى الحوثيين في جبهات صرواح والمخدرة، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

وأشار «المركز الإعلامي»، إلى أن الغارات أسفرت عن تدمير كل الأسلحة والمعدات التي كانت على متن تلك العربات وسقوط كل من كانوا على متنها من الحوثيين بين قتيل وجريح.

سياسيا، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن تصعيد الحوثيين الإرهابيين لعملياتهم القتالية في جبهات «مأرب» شمال شرقي من العاصمة اليمنية «صنعاء»، مثل أكبر محرقة لعناصرهم وعتادهم المنهوب من معسكرات الدولة.

وأوضح الإرياني، أن المعارك الأخيرة أسفرت عن مصرع المئات من قيادات الحوثيين وعناصرههم والمغرر بهم في صحاري ووديان وجبال مأرب.

وأشار الوزير اليمني، أن الحوثيين المدعومين من إيران، قاموا بالدفع بأبناء القبائل والمهمشين والأطفال على شكل أمواج بشرية في هجمات انتحارية على خطوط النار في جبهات القتال غربي مأرب والجوف، وفقا لما ذكره موقع «سبتمبر نت».

وتابع الإرياني قائلا، إن الحوثيين يحتفظون بعناصرهم السلالية والعقائدية في الخطوط الخلفية‏، موضحاً أن مأرب ستظل عصية، ومنطلق لتحرير كل شبر في اليمن من مرتزقة إيران.

وأشار وزير الإعلام اليمني، إلى أن تصعيد الحوثيين الإرهابيين لعملياتهم العسكرية في كافة جبهات القتال بمحافظة ‎مأرب خلال الأسابيع الماضية بإيعاز وتخطيط إيراني، ولم يحقق سوى الفشل الذريع.