قاتل زوجته في سوهاج: خانتني وعايرتني بعدم الخلفة

«عايزة أخلف.. عايزة ولد ينور حياتي».. كلمات طالما صدرت عن الزوجة التي صُدمت بعدم قدرة زوجها على الإنجاب، وذلك بعد زواجهما وانتقالها للعيش معه في منزل الزوجية بمدينة أخميم في محافظة سوهاج.. وفي كل مرة كان يتظاهر بالهدوء، إلا أن بركانًا من الغضب كان يتفجر بداخله، ويحاول كظم غيظه منها، حتى جاء يوم لم يتمالك فيه نفسه، وقتلها.

في البدء كانت المكالمة

أكدت التحريات والتحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية والقضائية في الجريمة التي وقعت بمدينة أخميم في سوهاج، وجرت تحت إشراف اللواء عبد الحميد أبو موسي مدير مباحث سوهاج، أن الزوج المتهم فور دخوله منزله دلف إلى غرفة نومه، وسمع زوجته تتحدث في الهاتف مع شخص آخر.

معايرة وقتل

وأكد الزوج، خلال تمثيل الجريمة، أنه انقض على زوجته واستل هاتفها المحمول من يدها، ثم أجرى اتصالًا منه، وسمع صوت شخص كانت تتحدث له، وأثناء معاتبتها على ذلك كررت على مسامعه الجملة التى سأم منها وهي رغبتها فى الزواج من آخر لإنجاب طفل، فخنقها بيده ورطم رأسها فى الحائط عدة مرات، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

بلاغ للشرطة

وتلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغًا بمقتل ربة منزل داخل منزلها، وبسؤال زوجها اعترف بارتكاب الجريمة، بسبب خيانتها له ومعايرتها له باستمرار بسبب عقمه وعدم قدرته على الإنجاب، وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة المجني عليها لبيان ما بها من إصابات ولبيان سبب وكيفية الوفاة، كما باشرت التحقيق مع الزوج المتهم، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، ونسبت له ارتكاب جريمة القتل العمد.

تمثيل الجريمة

ومثّل الزوج المتهم جريمته بحضور النيابة العامة وشرح كيفية ارتكاب الجريمة، وأمرت بعرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة، والذي قرر تجديد حبسه على ذمة القضية.