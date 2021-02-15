اختفاء الشبورة وانخفاض في درجات الحرارة بالإسماعيلية

انخفضت درجات الحرارة في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين بشكل ملحوظ، وسط اختفاء الشبورة، وشهدت محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولي من الصباح نشاطا واضحا لحركة الرياح مع تحذيرهيئة الأرصاد الجوية من منخفض جنوبي بدءًا من غد الثلاثاء.

وأكدت هيئة الأرصاد في بيان رسمي أن مصر لن تتعرض لأي عواصف ثلجية خلال الفترة الحالية وإنما منخفض جوي قادم من جنوب أوربا مصحوب بهواء قطبي يستمر من الثلاثاء وحتى الجمعة أو السبت.

وبحسب البيان سيتسبب المنخفض في تراجع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة ليلاً ليكون شديد البرودة علي القاهرة الكبري والدلتا ومنطقة القناة.

وقالت إيمان شاكر، وكيل مركز الإستشعار عن بُعد في هيئة الأرصاد إن المنخفض الجوي سيصاحبه نشاط للرياح ما يزيد الإحساس بالبرودة وأيضاً سيصحابه رمال مثارة على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية ستقلل الرؤية علي الطرق.

وتشهد مصر ذروة انخفاض درجة الحرارة الأربعاء المقبل وتتراوح درجات الحرارة بين 6 إلى 8 درجات للصغرى والعظمى بين 14 و15 درجة مئوية.

وعن الأمطار قالت هيئة الأرصاد إن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد، ومناطق من الوجه البحري، مطالبة المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وشهد طقس أمس الأحد حالة من الاستقرار، واعتدال المناخ وتجاوز درجات الحرارة لـ 20 درجة مؤية، علي القاهرة الكبرى وجميع محافظات مصر.

وقالت المصادر إنه تم تكثيف الخدمات المرورية علي طريق الإسماعيلية الصحراوي ومحور 30 يونيو وطرق «السويس، الزقازيق، وبورسعيد الزراعي»، لضمان تحقييق سيولة مرورية وتجنب التكدس والزحام.