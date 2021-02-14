مصادر: استقرار الحالة الصحية لنائب الإسماعيلية بعد إصابته بكورونا

قالت مصادر طبية بمستشفيات جامعة قناة السويس، إنّ الحالة الصحية للنائب أحمد دندش في تحسن مستمر، بعد ارتفاع واستقرار نسبة الأكسجين خلال الأيام الماضية، لافتة إلى أنّه يتم إجراء فحوصات بشكل مستمر تشمل قياس الضغط والسكر ونسبة الأكسجين وتشبّع الرئتين بالهواء على مدار 24 ساعة.

وأضافت المصادر، أنّ النائب أحمد دندش كان يعاني من ارتفاع نسبة السكر بالدم خلال الفترة الماضية، ما أثر سلبا عليه، وتدهورت حالته الصحية لحين دخوله للمستشفى، لافتة إلى أنّ الفرق الطبية بمستشفى العزل نجحت في الوصول إلى نسب مرضية، واستقرت حالته بشكل كبير بعد قضاء نحو 10 أيام في المستشفى.

وكشفت المصادر عن أنّ النائب سيجري مسحة خلال الساعات المقبلة، للتأكد من وجود فيروس كورونا من عدمه، موضحة أنّه قد يخرج خلال أيام قليلة بعد التأكد من سلبية المسحة.

وكان أحمد دندش، عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية، أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق، ليصبح النائب الثاني بعد نائب القنطرة، محمد طلبة.

وقال دندش، في بيان عبر حسابه على فيس بوك، إنّه تأكد من إصابته بالفيروس، بعد إيجابية المسحة التي خضع لها، مضيفا: «اللهمّ لا ملجأ ولا منجى منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير، ربّي إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين».

وأعرب النائب عن اعتذاره عن عدم التواصل تليفونيا خلال هذه الفترة، لافتا إلى أنّ التواصل معه سيكون من خلال هيئة مكتبه.