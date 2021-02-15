السكة الحديد تدرس تخفيض أسعار تذاكر القطارات الروسية مع عودة الدراسة

كشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، عن أن الهيئة ما زالت تدرس تخفيض أسعار تذاكر القطارات الروسية الجديدة على الوجهين القبلي والبحرى وليس البحري فقط، تزامناً مع عودة الدراسة بالمدارس والجامعات في 10 مارس المقبل، مشيراً إلى أنه حتى الآن ما زالت أسعار تذاكر القطارات الروسية كما هى، منوهاً بأنه سيتم عمل اشتراكات مخفضة للطلاب والموظفين بالقطارات الروسية.

وأضاف رسلان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظوماتها الأساسية من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، مضيفاً أن الهيئة تعمل على تحديث منظومة الجر للقضاء على حوادث القطارات.

وأكد رئيس السكة الحديد، أن تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، من أهم الأولويات، مشيراً إلى أن الهيئة نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في تقليل حوادث القطارات، بعد تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث المستمر، موضحاً أن الهيئة استلمت نحو 227 عربة قطار روسية جديدة حتى الأن من إجمالى 1300 عربة قطار جديدة.

وأشار رسلان، إلى أن عربات القطارات الروسية الجديدة، ستعمل على زيادة الرحلات اليومية، وتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب، موضحاً أن قطارات السكة الحديد تقل يومياً نحو مليون راكب، ومشدداً، في الوقت نفسه على عدم السماح لأي راكب بإستقلال القطارات دون دفع قيمة تذكرة القطار.

وأوضح رئيس السكة الحديد، أن الهيئة تواصل عملها الجاد من تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين، بشكل دوري، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس، إضافة إلى عدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.