كفر الشيخ تسجل 12 إصابة وحالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة كفر الشيخ، اليوم، 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفق مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية، بـ3مستشفيات، وفق نتائج تحاليل الـpcr الخاص بها.

فيما سجلت المحافظة حالتي وفاة بمستشفى العزل في بلطيم، من بين المحجوزين داخل غرف الرعاية المركزة، ومن الذين يعانون من الأمراض المزمنة، فيما استقرت حالات بعض المحجوزين، بينما لاتزال أقسام العزل والفرز ومستشفيات العزل بالمحافظة تستقبل المصابين بالفيروس، فضلا عن أن هناك أعداد من المرضى محجوزين منزليا؛ إذ يجرى متباعتهم، ومدهم بأجهزة «بالس أكسومتر»، الخاصة بقياس نسبة الأكسجين.

كما يجرى متابعة المخالطين تليفونيا، للاطمئنان عليهم، بالإضافة إلى توزيع بعض الحقائب الطبية التي تحتوي على مطهرات واأوات تعقيم وأجهزة قياس الأكسجين على المحجوزين منزليا، ممن ثبت إيجابية المسحة الطبية لهم، والمسجلين بمعمل الفيروسات الكبدية بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول، وهو المعمل الوحيد المعتمد من وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ.

وتستقبل أقسام العزل بالمستشفيات كافة، المشتبه في إصابتهم، ويجرى حجزهم لحين عمل التحاليل والمسحة الطبية، كما يجرى تحويل المصابين الجدد الذين يحتاجون لرعاية مركزة فائقة على مستشفى عزل بلطيم أو قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، عبر سيارات إسعاف مجهزة، كما جرى حجز الباقون داخل المستشفيات العامة والمركزية بأقسام العزل، بخلاف المعزولين منزليا، وفق مصدر طبي.

وقال المصدر، إنه جرى تزويد الوحدات الصحية والمستشفيات بالأجهزة، وأدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية مصابي كورونا المعزولين منزليا.