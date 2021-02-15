تحرير 1564 محضرا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا بدمياط

حصلت «الوطن» على الموقف الخاص بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا أمس الأحد، في محافظة دمياط حيث بلغ عدد المحاضر المحررة للأفراد والتي بلغت 1538 محضر أفراد بينما بلغ عدد المحاضر المحررة للمنشآت 26 محضرا.

وبلغ مجمل المحاضر المحررة 1564، فيما بلغ عدد المحاضر المتصالح عليها 1564، وبلغت قيمة المخالفات بالألف جنيه 111.5، بينما بلغ عدد الأسواق التي تم فضها 29 وعدد الأفراح والعزاءات التي تم فضها 14، هذا وقد بلغ عدد سناتر الدروس الخصوصية المغلقة 34 سنتر درس خصوصي.

وناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عددا من الملفات الخاصة بمركز ومدينة فارسكور وذلك خلال الاجتماع المُنعقد أمس الأحد مع اللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية والمهندس أحمد عامر مدير مديرية الإسكان ومديرى إدارات الشؤون القانونية والمتابعة والتفتيش المالي والإدارى وخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، إذ بحثت المحافظ عددا من الموضوعات المُتعلقة بالوحدات السكنية التابعة لصندوق الإسكان الاقتصادى بفارسكور وذلك من كافة النواحى، كما تم استعراض الموقف الراهن لإنشاء عمارتين متلاصقتين للأسر الأولى بالرعاية بأم العلا تتكون من دور أرضي و4 أدوار علوية بإجمالى 48 وحدة سكنية بمساحة 60 مترا مربعا للوحدة الواحدة، إذ تم تسليم الموقع الخاص بالمشروع أواخر الأسبوع الماضي للبدء في التنفيذ المقرر أن يتم خلال عام.

وتابعت محافظ دمياط منظومة العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور والمركز التكنولوجي التابع للوحدة، موجهة تعليماتها للواء وحيد رضوان بالعمل وفقًا لخطة محددة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا تكثيف الحملات لرفع الإشغالات والتصدى للتعديات على الطريق العام لتيسير الحركة المرورية والمشاة والحفاظ على المظهر الحضارى العام.