نائبة بمجلس الشيوخ تحذر من ختان الإناث: قد يؤدي إلى العقم

يشهد شهر فبراير حملات مكثفة لمواجهة ختان الإناث، حيث يحيي العالم اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث، وتشارك الدكتورة رشا قلج عضو مجلس الشيوخ، والرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك الدولية، في الحملة الوطنية «احميها من الختان»، التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث.

وتجرى الحملة التي تشارك بها قلج، العديد من الأنشطة بمحافظات وقرى مصر لمواجهة خطر ختان الإناث الذي يهدد حياة مئات الآلاف من الفتيات سنويا.

دراسة: البنات اللاتي يخضعن للختان معرضات لخطر العقم

وقالت قلج، إنّ خطر ختان الإناث لا يزال يتربص بفتيات أفريقيا، حيث كشفت دراسة في السودان عن أنّ الفتيات اللاتي يخضعن للختان معرضات لخطر العقم، نظرا لتعرضهن على مدار سنوات لعدوى متكررة بسبب مضاعفات العملية الخطرة والمؤلمة، كما يأمل الباحثون القائمون على الدراسة أن تضيف أدلتهم وزنا قيما لأولئك الذين يناضلون من أجل حظر هذه الممارسة التي تؤثر على ملايين النساء والفتيات في أفريقيا.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، والرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك الدولية، أنّ هناك أكثر من 132 مليون امرأة وفتاة في أفريقيا تعرضن لعمليات ختان، بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية وذلك بنحو مليوني امرأة سنويًا، وسط القليل من الدراسات العلمية لمضاعفات الآثار الصحية السلبية للختان على أجسادهن.

وأوضحت قلج أنّ السيدات يعانين جراء عمليات الختان، وتتفاوت المعاناة من امرأة لأخرى، وغالبًا ما تعاني الفتيات الأصغر من 6 سنوات من التهابات متكررة ومستمرة نتيجة للإجراء المؤلم الذي تلازم أعراضه الأنثى حتى نهاية حياتها.

وأكدت أنّ ما وجده فريق العلماء المشترك من السويد والسودان، أنّ الختان قد يترك العديد من النساء عقيمات بسبب الأضرار التي لحقت بقناتي فالوب، موضحة أنّ الدراسة جديرة بأن توضع في الاعتبار ضمن الحملات الترويجية لمناهضة ختان الإناث.