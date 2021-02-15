ممرضة أحبها القذافي فتزوجها ولقبت بـ«خنساء ليبيا».. من هي صفية فركاش؟

خلال الساعات الماضية تداولت بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة السيدة صفية فركاش زوجة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وهو الخبر الذي تأكد لاحقا عدم صحته.

لكن أنباء الوفاة أعادت الأنظار إلى السيدة الأولى في ليبيا سابقاً، والتي تحمل سيرتها كثيراً من المواقف والمعلومات.

وترصد «الوطن» في النقاط التالية أهم المعلومات عن صفية فركاش:

- من مواليد مدينة البيضاء شرق ليبيا عام 1952.

- كانت تعمل ممرضة في إحدى المستشفيات ليتعرف عليها العقيد القذافي عام 1970 عندنا كان يمر بوعكة صحية.

- أحبها القذافي وتزوجها في عام 1970 أي نفس عام تعرفه عليها.

- تنتمي إلى قبيلة البراعصة أحد أبرز القبائل الليبية.

- كان لقبيلتها نفوذا سياسيا كبيرا في السلطة.

- تتمتع قبيلتها بنفوذ قوي في الشرق الليبي.

- أبرز أقاربها في النظام السابق عبدالله السنوسي الذي كان يطلق عليه الرجل الأول وهو زوج شقيقتها.

- كان ظهورها في الحياة السياسية محدودا في البداية حتى بدأت تظهر إلى جوار زوجها تدريجيا.

- تم انتخابها عام 2008 نائبا لرئيس منظمات السيدات الأفريقيات الأوائل.

- لقبها بعض أنصار زوجها الراحل بـ«خنساء ليبيا»، وذلك لمقتل 3 من أولادها عام 2011 إلى جانب زوجها في هجمات للقوات الدولية التي تدخلت لإسقاط نظام القذافي.

- ينسب لها أنها حين علمت بأنباء وفاة أولادها قالت: «أبناء آل القذافي ليسوا أفضل من شهداء الجماهيرية».

- عرف عنها كذلك أنها كانت تتبنى طفلين هما ميلاد وهناء.

- قتلت الطفلة هناء (4 سنوات) بغارة جوية أمريكية عام 1986.

- لجأت صفية للعيش في الجزائر بعد سقوط العاصمة «طرابلس» في 29 أغسطس عام 2011.

- تعيش في الجزائر مع ابنها هانيبال ونجلتها عائشة، كما يعيش معهم محمد الأخ غير الشقيق لأبناء القذافي من صفية فركاش.