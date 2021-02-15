تجديد حبس موظف حرق سيارة مديره بالإسماعيلية

جددت نيابة مركز الإسماعيلية برئاسة شريف رفعت، حبس موظف بشركة القناة لتوزيع الكهرباء و3 أشخاص آخرين، اليوم، 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بإشعال النيران في سيارة حكومية.

وكشفت التحقيقات التي باشرها أحمد طنطاوي، مدير نيابة مركز الإسماعيلية أن المتهم الأول يعمل في شركة الكهرباء بالإسماعيلية كان علىي خلاف مستمر مع مديره في العمل وقرر الانتقام منه.

واتفق المتهم الأول ويدعي «فتحي.ش.م»، 55 عامًا، مقيم بمنطقة أرض الجمعيات بدائرة قسم ثالث، مع شقيق زوجته ويدعي «محمد.ص.ع»، 37 عامًا، مقيم بأبوصوير له معلومات جنائية وسبق اتهامه والحكم عليه في عدة قضايا علي الإنتقام منه.

وكشفت التحقيقات عن أن المدير حرر ضده أكثر من مذكرة بسبب تغيبه الدائم عن العمل، ورفع المذكرات إلي رئيس الشركة لاتخاذ مايلزم ضده من إجراءات قانونية.

واستعان المتهم الثاني باثنين آخرين من أصدقائه لإشعال النيران في سيارة المدير أسفل منزله بمنطقة التعاون بدائرة مركز الإسماعيلية، وكشفت مصادر أن السيارة التي تم إشعال النيران بها مملوكة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء وهي ضمن مخصصات مدير الشركة للتحرك بها خلال فترة عمله.

وتمكنت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام من القبض علي المتهمين بارتكاب الواقعة وضبط سيارة ملاكي ملك للمتهم الرابع استخدمها المتهمون في التحرك وارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات أن المتهمين سكبوا مواد قابلة للاشتعال على السيارة مستغلين هدوء المنطقة في ساعة متأخرة من الليل وفرو هاربين.