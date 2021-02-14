شبورة مائية على طرق الإسماعيلية وتحذيرات من السرعة الزائدة

شهدت محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، شبورة متوسطة على طرق الإسماعيلية الصحراوية وكثيفة علي الطرق الزراعية.

وحذرت إدارة مرور الإسماعيلية المواطنين السير بسرعة زائدة على الطرق، لحين زوال الشبورة في الساعات الأولى من الصباح، فيما شهدت المحافظة استقرارًا في حالة الطقس، مع شبورة خفيفة على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية، والرياح خفيفة.

وشهدت الطرق الزراعية شبورة فوق المتوسطة استمرت حتى الساعة السابعة صباحاً انتشرت على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي، وطريق «الإسماعيلية - الزقازيق» بشكل أكبر مقارنة بطريق الإسماعيلية الصحراوي ومحور 30 يونيو.

وبحسب هيئة الأرصاد، من المتوقع أن تتعرض مصر لمنخفض جوي قادم من جنوب أفريقيا تنخفض فيه درجة الحرارة بدء من الثلاثاء حتى الخميس.

وتشهد مصر ذروة انخفاض درجة الحرارة الأربعاء المقبل، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 6 إلى 8 درجات للصغرى، والعظمى بين 14 و15 درجة مئوية.

وقالت هيئة الأرصاد، إن هناك فرصًا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد، ومناطق من الوجه البحري، مطالبة المواطنون اتخاذ الاجراءات الاحترازية.

ويشهد طقس اليوم الأحد حالة من الاستقرار، واعتدال المناخ وتجاوز درجات الحرارة لـ 20 درجة مؤية، علي القاهرة الكبرى وجميع محافظات مصر.

ومع استقرار حالة الطقس، لم تشهد طرق محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم أي حوادث مرورية أو تعطل لحركة الطريق.

وأشارت المصادر إلى تكثيف الخدمات المرورية علي طريق الإسماعيلية الصحراوي ومحور 30 يونيو وطرق السويس، والزقازيق، وبورسعيد الزراعي، للتأكد من السيولة المرورية وعدم وجود أي زحام.