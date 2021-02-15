«بإيدينا هنجملها».. مبادرة من «دشنا التعليمية» لمواجهة كورونا في قنا

استغلت إدارة دشنا التعليمية شمال محافظة قنا، حالة توقف الدراسة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مؤكدة انطلاق مبادرة «بإيدينا هنجملها»؛ وذلك لتجميل أسوار المدارس بلوحات ورسومات فنية متخصصة، بجانب تزيين الحدائق، تحت رعاية الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف مدير عام الإدارة التعليمية وفاء رشاد.

وانطلق قطار المبادرة من مدرسة دشنا الصناعية بنين، بعمل عدد من اللوحات الجدارية والرسومات الفنية والدهانات على جدران وأسوار المدرسة بدشنا، على أن يمر بعدد من مدارس التعليم الأساسي بالإدارة تحت شعار «مدرستي بترسم الأمل».

وقالت مدير الإدارة، إن المبادرة تأتي انطلاقا من حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تفعيل دور المشاركة المجتمعية بين مدارس التعليم الفني ومؤسسات التعليم المختلفة بكافة المراحل، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تتولى مدارس التعليم الفني زمام المبادرة وتنفيذها بعدد من مدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي.

وتأتي تلك المبادرات التي يجريها معلمي وطلاب التعليم الفني، بحكم دورهم تجاه المجتمع، فمن قبل انطلقت تلك المبادرة في مركز قوص ومدينة قنا وفرشوط، وعملت على تجميل أكشاك الكهرباء إلى لوحات فنية برسوم جمالية عالية الجودة.

كما جملت أسوار بعض المصالح الحكومية والأرصفة وأعمدة الإنارة، كما جملت سياقات الكباري في القرى والمدن، وعملوا على زراعة بعض الأشجار، فضلًا عن مبادرة «إعادة تصنيع التخت المتهالكة»، التي لاقت أيضًا استحسان المجتمع القنائي لما لمسوه من واقع جميل.