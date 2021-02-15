محافظة الإسكندرية تعلن الطوارئ تحسبا لطقس الغد

أهابت محافظة الإسكندرية، بأهالي المدينة الساحلية، توخي الحذر وإتباع كافه التعليمات واتخاذ كافة التدابير اللازمة تحسبا لطقس الغد، الثلاثاء، مؤكدة عدم استقراره .

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقسا غير مستقر على المدينة الساحلية حيث هبوب رياح باردة وأمطار تتراوح شدتها ما بين متوسطة وغزيرة قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأعلنت محافظة الإسكندرية، حالة الطوارئ، ورعت درجة الاستعداد تحسبا لتداعيات الطقس غير المستقر على المدينة الساحلية، وذلك بعد التوقعات الواردة.

وشددت على جميع أجهزتها التنفيذية بالتأهب للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة بداية من غداً الثلاثاء والمستمرة حتى يوم الخميس، والتي تشير إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، مصاحبة لانخفاض في درجات الحرارة على فترات متقطعة.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

فيما انتشرت سيارات الصرف الصحي في شوارع المدينة الساحلية وذلك لتنظيف الشنانيش والمصبات استعدادا لاستقبال النوه والأمطار الرعدية وسحب المياه سريعاً، بالإضافة إلى توزيع سيارات الشفط والسحب وسيارات السيول على البؤر الساخنة التي تشهد تجمعات المياه في أوقات نزول الأمطار الغزيرة.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في المحافظة، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لإستقبال النوه وأضاف أن عمال الصرف الصحي في شوارع الإسكندرية لتنظيف الشنانيش والمصبات بالإضافة إلى العمل والتدخل حال سقوط الأمطار الغزيرة.

وأشار إلى أن الإسكندرية لم تشهد أي تجمعات للمياه في الشوارع خلال النوات الماضية، كما أن التغيرات المناخية تسببت في عدم حدوث نوبات بنفس شدة الأعوام الماضية.