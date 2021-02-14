تفاصيل طقس سيء يبدأ الثلاثاء.. أمطار رعدية وصقيع ورياح مثيرة للأتربة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر قبل قليل، عن الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد من الثلاثاء الموافق 16 فبراير الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 18 من الشهر ذاته.

ويتوقع الخبراء أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرارفي الأحوال الجوية تتمثل في انخفاض درجات الحرارة يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وسقوط الأمطار على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

الثلاثاء 16 فبراير

- القاهرة الكبرى ومدن القناة: فرص أمطار متوسطة 50% على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة «22 عقدة تقريبًا»، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 17 إلى 18 درجة، والصغرى بين 7 إلى 9 درجات.

- الوجه البحري: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبَرد أحيانًا على فترات متقطعة، ويكون هناك نشاط للرياح على بعض المناطق «20 - 25عقدة تقريبًا»، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 15 إلى 16 درجة، والصغرى بين 7 إلى 8 درجات.

- السواحل الشمالية الغربية: تشهد أمطار غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبَرد أحيانًا على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط الرياح «30 عقدة تقريبًا»، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 12 إلى 13 درجة، والصغرة بين 8 إلى 9 درجات، كما يحدث اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط ويتراوح ارتفاع الموج بين 3.5 إلى 5.5 متر.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بالبَرد أحيانًا على فترات متقطعة، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة «25 عقدة تقريبًا»، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 21 إلى 22 درجة، والصغرى بين 9 إلى 10 درجات.

- شمال الصعيد: تشهد أمطارًا خفيفة على فترات متقطعة، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة «20 - 25 عقدة تقريبًا»، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 19 إلى 20 درجة، والصغرى بين 5 إلى 6 درجات.

- جنوب الصعيد: تشهد رياح مثيرة للرمال والأتربة «20 عقدة تقريبًا»، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 24 إلى 25 درجة، والصغرى بين 8 إلى 9 درجات.

الأربعاء 17 فبراير

- القاهرة الكبرى ومدن القناة: فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة «50%» على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة «25 عقدة تقريبًا»، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 12 إلى 13 درجة، والصغرى بين 7 إلى 9 درجات.

- الوجه البحري: أمطار غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبَرد أحيانًا على شمال الوجه البحري تكون متوسطة على جنوب البحري «70%» على فترات متقطعة، ويكون هناك نشاطًا للرياح على بعض المناطق «25 عقدة تقريبًا»، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 12 إلى 13 درجة، والصغرى بين 7 إلى 8 درجات.

- السواحل الشمالية الغربية: تشهد أمطار غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبَرد أحيانًا على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط الرياح «30 - 35 عقدة تقريبًا»، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 11 إلى 12 درجة، والصغرى بين 9 إلى 10 درجات، كما يحدث اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط ويتراوح ارتفاع الموج بين 4.5 متر إلى 6 أمتار.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا رعدية مصحوبة بالبَرد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة «25 - 30 عقدة تقريبًا»، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 10 إلى 12 درجة، والصغرى بين 5 إلى 8 درجات.

- شمال الصعيد: تشهد أمطارًا خفيفة على فترات متقطعة، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة «25 - 30 عقدة تقريبًا»، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 12 إلى 13 درجة، والصغرى بين 4 إلى 5 درجات تصل لحد الصقيع على المزروعات.

- جنوب الصعيد: تشهد رياح مثيرة للرمال والأتربة «20 - 25 عقدة تقريبًا»، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 16 إلى 17 درجة، والصغرى بين 6 إلى 7 درجات.

يوم الخميس 18 فبراير

- القاهرة الكبرى ومدن القناة: نشاط للرياح «15 - 20 عقدة تقريبًا»، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 15 إلى 16 درجة، والصغرى بين 9 إلى 10 درجات.

- الوجه البحري: تشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، ويكون هناك نشاطًا للرياح على بعض المناطق «15 - 20 عقدة تقريبًا»، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 15 إلى 16 درجة، والصغرى بين 9 إلى 10 درجات.

- السواحل الشمالية: تشهد أمطار متوسطة على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط الرياح «15 - 20 عقدة تقريبًا»، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 15 إلى 16 درجة، والصغرى بين 10 إلى 12 درجة، كما يحدث اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط ويتراوح ارتفاع الموج بين 3 إلى 4 أمتار.