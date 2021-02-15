ضبط 12773 شخص لعدم ارتداء الكمامة وتحرير 536 مخالفة لقرارات الغلق

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (12773) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (12675) شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (98) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير (536) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (195) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات (1311) أرجيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وجاري استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين، في إطار حرص وزارة الداخلية على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة.