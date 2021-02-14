ضبط 12715 شخصا لعدم ارتداء الكمامات وتحرير 525 مخالفة غلق

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، أسفرت جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة من ضبط 12715 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 12614 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 101 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 525 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 197 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1242 أرجيلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.