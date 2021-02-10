ضبط 13 ألف مواطن خالفوا قرار ارتداء الكمامات الواقية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن ضبط (12908) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12789 شخصا، واتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (119) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير (554) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (213) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (1645) أرجيلة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.